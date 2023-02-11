Başbakanlık duyurdu, tüm kafileye ulaşıldı

Başbakanlık, Adıyaman’da İsias Hotel enkazındaki spor kafilesinden olan tüm vatandaşların cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
Başbakanlık, Adıyaman’da İsias Hotel enkazındaki spor kafilesinden olan tüm vatandaşların cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı.
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinden aranan son 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan kardeşlerimizin son ikisinin naaşına da ulaşmış bulunuyoruz.
Ulaşılan bu kayıplarla Adıyaman’da yitirdiğimiz KKTC vatandaşı sayımız 35’e yükselmiştir.
Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayımız ise 48 olmuştur.
Orada bulunan ekiplerimiz zor durumda olan herkese ulaşmak ve yardım eli uzatmak için çalışmaya devam ediyorlar.
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor…
HAYATINI KAYBEDEN KKTC VATANDAŞLARININ İSİMLERİ…
İbrahim Yakula, Pamir Konuklu, Doruk Akın, Özgür İçme, Lavin Kalaycı, Duygu Bolsoy Kalaycı, Fahri Arkar, Alp Akın, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Kağan Selim İş, Serin İpekçioğlu, Selin Karakaya, Ulaş Hüsam, Bahar Hüsam, Atay Arkan, Fatma Arkan, Nazife Dağlı, Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Suat Bayram, Aykan Ekiz, İlknur Akbaba, Arda Akbaba, Elif Akbaba, Mehmet Gülen, Amaç Arnavutoğlu, Şeyma Köse, Poyraz Köse, Mehmet Arif Altak, Osman Çetintaş, Hasan Bilgen, Nehir Çevik, Bedriye Yeniçeri, Ecem Yeniçeri, Aras Aktuğralı, Atakan Celal Konuklu, Recep Kılıç, Havin Kılıç, Hayal Gençalioğlu, Mustafa Sabancı, İzcan Nurluöz, Perihan Çetiner, Asya Tülek, Sahil Özberkman, Elvin Çavdır, Havva Çavdır, Ali Karasel…
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