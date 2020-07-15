Başbakanlık: Emirname iptal edildi

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili Emirname iptal edildi. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen ve Resmi Gazete’nin 462 sayılı nüshasında yayınlanan Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili Emirnameyi Başsavcılıkla yapılan görüşmede ortaya konulanlar ve İyi İdare Yasası gereği iptal etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada; “Ulusal Birlik Partisi İmar Planlarından yanadır. Bu tavır hükümet programına da yansımıştır. Başbakanımız Ersin Tatar, pek çok açıklamasında İmar Planlarını savunan bir parti olduklarını vurgulamışlardır. Başbakan, defalarca, Gazi Mağusa, İskele , Yeni Boğaziçi bölgesi için sürdürülebilir, üzerinde uzlaşılan, halkın, ülkenin yararına bir İmar Planı istediklerini vurgulamış, böyle bir İmar Planı ortaya çıkması halinde Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girmesine onay vereceğini ifade etmiştir” denildi. Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili Emirname süreci 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla tamamlandığını anımsatılan açıklamada, bu süre doluncaya dek üzerine uzlaşılan bir İmar Planı ortaya çıkmaması nedeniyle, Başbakan Ersin Tatar, ilgili Plan’ın Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesine onay vermediği belirtildi. Açıklamada, “14 Ocak 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı, yeni bir plan hazırlanması maksadı ile ilgili emirnameyi 6 ay bir ek süre ile uzatmıştı. Bu süre bu akşam gece yarısı dolacaktır. Ancak herkesin takdir edeceği üzere Mart ayı başlarından itibaren ülkemiz koronavirüsle mücadele etmektedir. Doğal olarak İmar Planı ile ilgili süreç de bundan olumsuz olarak etkilenmiştir”denildi.

Hükümet ortakları arasında yapılan görüşmeler soncunda ise İmar Planı çalışmalarının bir aya kadar tamamlanması üzerinde uzlaşıldığı ve sürenin uzatılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada “bu uzlaşmadan sonra İçişleri Bakanlığı, Başbakanlığa bir Emirname göndermiş ve Resmi Gazetenin 462 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Emirnamenin yayınlanması ile birlikte, yatırımcılardan mağdur olduklarına dair şikayetler gelmesi üzerine Başbakanımız konunun yeniden incelenmesini istemiştir”ifadelerine yer verildi. Başsavcılık ve hukukçular; yapılan görüşmelerde, yayınlanan Emirname’yi müktesep hakları ortadan kaldırması nedeniyle yeni bir Emirname olarak nitelendirildiği ifade edilen Başbakanlık açıklamasında, “Oysa murat edilen sadece ve sadece 14 Ocak’ta olduğu gibi İmar Planı’nın hazırlanmasına dek süreyi uzatmaktı. Başbakanımızın talimatları bu yönde idi”denildi. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi; “Bu arada, Başbakanlık hukukçuları da yeni bir Emirname söz konusu ise “İyi İdare Yasası’nın” 11’nci maddesi gereği söz konusu Ermirname’nin önceden halkın bilgisine getirilmesi gerektiği görüşünde olup bunu Sayın Başbakanımıza incelemeleri neticesinde iletmişlerdir. Asıl sorun ise şudur: Bu Emirname, konuşulanlar ve mutabakata varılanlar dışında yayınlattırılmış olduğundan hükümetimize duyulan güvenin sarsılmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla, bütün bu gelişmeler ışığında Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’ın talimatları ile ilgili Emirnamenin Resmi Gazetedeki 462 sayılı yayını sehven yapıldığı düşünüldüğünden iptal edilmiştir. Bu noktadan sonra beklenen, İçişleri Bakanlığı’nın gereken düzeltmeleri yapması, sadece zaman uzatılmasını içeren bir Emirnameyi Başbakanlığa göndermesidir. Böyle bir Emirname gönderilmesi halinde gereği hemen yerine getirilecektir”