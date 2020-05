Başbakanlık Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi:“Yardım alanların tekrardan başvuru yapmasına gerek yok”

KKTC genelinde Koronavirüs (COVID-19) salgınının başlamasının ardından kurulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi’ne bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, yardıma muhtaç kişilere 13 bin 202 kişiye gıda paketi dağıttı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi’ne bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken insanlar için oluşturulan veri tabanı yardımı ile ihtiyaçlı insanlara yaklaşık iki haftada bir gıda yardımı yapılacağını; birinci tur gıda dağıtımının tamamlandığını ve yakın bir gelecekte ikinci tur gıda dağıtımının başlayacağını kaydetti.

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yoksul ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan yardım kampanyasını yöneten Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, yardımların, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Belediyeler Birliği, Vakıflar İdaresi ve Kızılay Derneği koordinasyonunda ve muhtarlıkların, belediyelerin, ve Kaymakamlıkların, işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını açıkladı.

“DEVLETİN, HER KESİMİN YANINDA OLDUĞUNU HİSSETTİRDİK”

Yardıma muhtaç insanlara el uzatılmasının sosyal devlet anlayışının bir parçası olduğunu ifade eden Suat Yeldener, “Sorumluluğumuzun en üst seviyede olduğu günler yaşıyoruz. Her birimiz bir seferberlik sürecinin parçasıyız. Bu dönemde de devletimizin yardım eli KKTC’de yaşayan ve herhangi bir maaşı bulunmayan her ihtiyaç sahibine ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bu zor şartlarda, ülkemizde devletin her kesimin yanında olduğunu hissettirdik” dedi.

Hassas bir süreçten geçtiğimizi ve tüm kurum ve kuruluşlarımız büyük fedakârlıklarla görevlerini yürüttüğünü anlatan Yeldener, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için herkesin üzerine düşeni yaptığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu amaçla Başbakanlıkta bir otomasyon sistemi kuruldu. Sistem, müracaat yapan kişileri değerlendirdi ve geliri olmayanları saptadı. Elbette süreç içerisinde ihtiyaç sahibi yeni ailelerin tespit edilmesi durumunda, onlar da uygulamaya dâhil edilecektir.

İnanıyoruz ki güzel günler çok yakında. KKTC’nin ilk günden beri Covid-19’a karşı verdiği mücadele ve izlediği yolla dünyaya örnek olmuştur. Alınan olumlu mesafe ve bugün ulaştığımız sıfır vaka ise bunun göstergesidir. Bu süreçte birçok insan iş kaybına, gelir kaybına uğramıştır. Bu insanlarımız da bizlere başvurmuştur. Bizler de gerekli yardımları kendilerine ulaştırmak için gereği neyse yapıyoruz”

Din, dil, ırk ve renk ayırt edilmeden KKTC’de yaşayan ve gıda yardımına ihtiyacı olan bütün insanlara gıda paketlerinin ulaştırılması için hassasiyetle çalıştıklarını dile getiren Yeldener, gıda yardımı için bu güne kadar 23 bin 288 kişinin başvuru yaptığını, Lefkoşa’da 4 bin 783, Gazi Mağusa’da 2 bin 656, Girne’de 4 bin 117, Güzelyurt’ta 551, Lefke’de 253 ve İskele’de de 842 olmak üzere ülke genelinde toplam 13 bin 202 kişiye gıda yardımlarının ulaştırıldığını açıkladı.

“BAŞBAKAN TATAR, BU KONUDA ÇOK TİTİZ”

Yeldener, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi tarafından gıda paketi gönderilen ve ülke genelinde birinci turun tamamlandığını ve 13 bin 202 kişiye ve yeni başvuru yapan yoksul ailelere kısa bir süre sonra 2 yeniden yardım ulaştırılacağını vurguladı.

Gıda yardımlarının eldeki imkânlar dâhilinde devam ettirileceğini açıklayan Yeldener, Başbakan Ersin Tatar’ın bu konuda çok titiz davrandığını yapılan çalışmaları günlük olarak izlediğini ve rapor aldığını belirterek, “Başbakan Ersin Tatar, bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiği kanaatindedir. Biz de tıkandığımız noktaları onun çabası ile aşabileceğimize inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“YARDIM ALANLARIN TEKRARDAN BAŞVURU YAPMASINA GEREK YOK”

Yeldener, ilk partinden yardım alanların yeniden başvuru yapmalarına gerek olmadığı ifade ederek, yeni başvuruların ise Başbakanlığa online olarak veya telefonla yapılması gerektiğine işaret etti.

Gıda yardımına ihtiyacı olan ailelerin, başvurularını online olarak (https://basvuru.basbakanlik.gov.ct.tr) adresine veya 4142 numaralı telefona yapabilecekleri belirtildi.