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Başbakanlık Kavşağı Hafta Sonu Boyunca Kapalı

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Başbakanlık Kavşağı Hafta Sonu Boyunca Kapalı
Başbakanlık Kavşağı Hafta Sonu Boyunca Kapalı

15 Ocak Cumartesi ile 16 Ocak Pazar günü, Başbakanlık kavşağının, Selçuklu Caddesi üzerinde yer alan  çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi için  gerekli fiziksel düzenlenmeler yapılacaktır. 

Kavşak üzerinde sağa ve sola dönüşler yol ve trafik güvenliği açısından çalışmalar tamamlanana kadar trafik akışına kapalı olacaktır.

LTB Belediye Meclisi’nin onayladığı düzenleme kararı kapsamındaki çalışmalarda  LTB Trafik ve Zabıta Şubesi ekipleri ile  Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çalışacak.

Çalışmalar boyunca araç sürücülerinin  yönlendiricilere dikkat etmeleri önemle rica olunur.

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