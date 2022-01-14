Başbakanlık Kavşağı Hafta Sonu Boyunca Kapalı

15 Ocak Cumartesi ile 16 Ocak Pazar günü, Başbakanlık kavşağının, Selçuklu Caddesi üzerinde yer alan çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi için gerekli fiziksel düzenlenmeler yapılacaktır.

Kavşak üzerinde sağa ve sola dönüşler yol ve trafik güvenliği açısından çalışmalar tamamlanana kadar trafik akışına kapalı olacaktır.

LTB Belediye Meclisi’nin onayladığı düzenleme kararı kapsamındaki çalışmalarda LTB Trafik ve Zabıta Şubesi ekipleri ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çalışacak.

Çalışmalar boyunca araç sürücülerinin yönlendiricilere dikkat etmeleri önemle rica olunur.