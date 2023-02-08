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Başbakanlık Müsteşarı Güçlüsoy: Rehberler grubundan 2 cansız beden daha tespit edildi

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Başbakanlık Müsteşarı Güçlüsoy: Rehberler grubundan 2 cansız beden daha tespit edildi
Başbakanlık Müsteşarı Güçlüsoy: Rehberler grubundan 2 cansız beden daha tespit edildi

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, ‘ye yaptığı değerlendirmede enkazda arama kurtarma çalışmalarının gün boyunca 3 vardiya şeklinde devam ettiğini söyledi.

Binaya ön ve yan kısımdan girildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Durali Güçlüsoy,yapılan çalışmalar sonucunda,bu güne kadar binada kalan rehberler grubundan 15 cansız bedene ulaşıldığını , bugün yapılan çalışmalarda enkazın arka kısmında, yine rehber grubundan oldukları belirlenen 2 cansız bedenin daha tespit edildiğini kaydetti.

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