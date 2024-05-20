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Başbakanlık önünde arbede: 3 eylemci gözaltına alındı!

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Hayvan üreticileri, Lefkoşa’da yaptığı eylem kapsamında traktörler ve iş araçlarıyla Başbakanlık önünde eylem düzenliyor. Başbakanlık önünde yaşanan arbede sırasında bazı eylemciler tutuklandı.
Başbakanlık önünde arbede: 3 eylemci gözaltına alındı!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, çiğ süt fiyatının belirlenmesi, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et kararının kaldırılması gerekçesiyle aldıkları süresiz eylem kararı başlattı.

Başbakanlık önünde düzenlenen basın toplantısı sonrasında, eylemciler Başbakanlık'a girmeye çalıştı. Polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan eylemciler arbede sırasında tutuklandı.

Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatma kararı alan Birlik üyeleri, geçtiğimiz hafta canlı hayvan fiyatına hayat pahalılığı oranında artış yapılması kararı almıştı.

Hayvan üreticileri bugün önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gitmiş, üreticiler burada Bakanlığın giriş çıkışını da traktörlerle kapatmıştı.

Hayvan üreticileri, son yıllardaki zam furyasının cezasının hayvan üreticilerine kesildiğini belirterek, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

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