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Başbakanlık Önünde Eylem Düzenlenecek

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Başbakanlık Önünde Eylem Düzenlenecek
Başbakanlık Önünde Eylem Düzenlenecek

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında 25 Kasım Perşembe akşamı yaşananlarla ilgili yarın (6 Aralık Pazartesi) saat 11:00'de Başbakanlık önünde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibi tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır.

   Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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