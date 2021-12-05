Başbakanlık Önünde Eylem Düzenlenecek

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında 25 Kasım Perşembe akşamı yaşananlarla ilgili yarın (6 Aralık Pazartesi) saat 11:00'de Başbakanlık önünde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibi tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır.
Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
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