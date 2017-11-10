Başbakanlık önünde oturma eylemi başlatıldı

KTAMS, Hak-Sen ve Gardiyanlar Birliği, Merkezi Cezaevi’nde gardiyan eksikliği nedeniyle başlattığı grevin ikinci gününde, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile sorunları görüşme talebiyle Başbakanlık önünde oturma eylemi başlattı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, seçimler öncesi bugün yapılacak son Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakan ile görüşme gerçekleşip sorunlar çözülene kadar Başbakanlık önündeki eylemlerinin süreceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığını Merkezi Cezaevi'ndeki sorunlara duyarsız davranmakla eleştiren Kaptan, grevi sekteye uğratmak için son 24 saate bazı gardiyanlara ek görevler verilmekte olduğunu iddia etti.

Hak-sen Başkanı İzzet Türkmen ise, Cezaevi'ndeki sorunları çözmek için Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanla görüşmek istediklerini söyledi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı ise, TAK'a yaptığı açıklamada, grevden dolayı mahkum ve tutukluların aile veya avukat görüşmelerinin yapılamadığını, kantinin hizmet vermediğini, gözetleme kulelerinde ve kamera sistem odasında görevli bulunmadığını, mahkum tahliyelerinin geciktiğini söyledi.

Kayalı, vardiya başı 20 olması gereken gardiyan sayısının zaman zaman 15'e kadar düştüğünü, hastanelerdeki her mahkum veya tutuklu başında 2 gardiyan olması gerekirken bir gardiyan görevlendirilebildiğini ifade etti.