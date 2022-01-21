  • BIST 1.997,80
  • Altın 783.18239
  • Dolar 13.4055
  • Euro 15.1943
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Başbakanlık: Rum Yönetimi Adada Huzuru Bozmak Üzere Yeni Adımlar Atmakta

» »
Başbakan Faiz Sucuoğlu Basın Açıklaması Yaptı
Başbakanlık: Rum Yönetimi Adada Huzuru Bozmak Üzere Yeni Adımlar Atmakta

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'da huzuru bozmak ve iki toplum arasında düşmanlığı daha da körüklemek üzere yeni adımlar atmakta olduğunu gözlemlemekteyiz.


Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye güney Kıbrıs’ta temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör yanlısı bir tutumla, yasadışı faaliyetlere zemin hazırlamaya başlamıştır.


Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ve kararlılığını hafife alanlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verebilecek güçte ve kararlılıktadır.


1963-74 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik silahlı terör eylemleri ile tarihe geçenlerin, şimdi de teröre yataklık eden bir çok faaliyete imza atması şaşırtıcı olmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında kopmaz bağlarla yaratılan tarihsel güç birliğini göz ardı ettiği anlaşılmaktadır.


Eli kanlı bu cinayet şebekesine ofis açtırarak faaliyet serbestisi vermesi, Rum Yönetimi'nin terörü besleyen geçmişinde yeni bir sayfadır.


Bilinmelidir ki Avrupa Birliği üyesi de olan GKRY, bu girişimi ile gerek Ada üzerinde gerekse de bölgesel huzuru tehlikeye atmaktadır.


Bu nedenle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, terörü destekleyen adımlardan vazgeçmeye, Türkiye ve KKTC'nin ortak gücünü sınamamaya davet ediyoruz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemaliye Aydın'ın ölüm sebebi kalp krizi ve solunum yetmezliği olarak açıklandı21 Ocak 2022 Cuma 12:52
  • 29 yaşındaki Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo ölü bulundu21 Ocak 2022 Cuma 12:49
  • İçişleri Bakanlığı’ndan Avcılara Yönelik Önemli Duyuru21 Ocak 2022 Cuma 12:32
  • Özyiğit: Hükümeti TDP Belirleyecek21 Ocak 2022 Cuma 11:57
  • Bukele yine espri yaptı: Bu sefer Erdoğan yanındayken21 Ocak 2022 Cuma 11:37
  • Oktay: Ateşle oynayanın er geç eli yanar21 Ocak 2022 Cuma 11:29
  • Elon Musk, beyin çipinin insan testine yaklaşıyor21 Ocak 2022 Cuma 10:33
  • Hava nasıl olacak?21 Ocak 2022 Cuma 09:37
  • Detay bugün ne manşet attı? 21 Ocak 2022 Cuma21 Ocak 2022 Cuma 09:35
  • Tatlısu-Mallıdağ anayolunda kaza!20 Ocak 2022 Perşembe 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti