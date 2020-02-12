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Başbakanlık Trafik Işıklarında Akıllı Kavşak Sistemine Geçiliyor

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Başbakanlık Trafik Işıklarında Akıllı Kavşak Sistemine Geçiliyor
Başbakanlık Trafik Işıklarında Akıllı Kavşak Sistemine Geçiliyor

Lefkoşa'da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarında, yeni sistem trafik ışıkları (akıllı kavşak sistemi) montesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalardan dolayı trafik akışının polis nezaretinde kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.

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