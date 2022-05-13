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Başbakanlık: Türkiye’den AKSA borcu için 560 milyon TL geliyor

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Başbakanlık: "KIB-TEK’in AKSA’ya borcu için 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağı KKTC Maliyesine aktarılacaktır"
Başbakanlık: Türkiye’den AKSA borcu için 560 milyon TL geliyor

Başbakan Ünal Üstel “2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca Türkiye’den sağlanan ilk nakit akışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “bu kapsamda, 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağı KKTC Maliyesine aktarılacaktır” denildi.

Başbakan Ünal Üstel , “Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti arasında imzalanan İş Birliği Anlaşmaları aracılığıyla ülkemize her yıl düzenli olarak kaynak aktarılmaktadır. İki ülke arasında, 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca ilk nakit akışı bugün itibari ile başlayacaktır” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu kapsamda, 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağı KKTC Maliyesine aktarılacaktır.

Söz konusu mali kaynak, Enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname” uyarınca kullanılacaktır.

Anavatan Türkiye’nin her alanda olduğu gibi, bu zor zamanlarda da bizlere vermiş olduğu destek mutluluk vericidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile bir süredir gündemimizde olan elektrik temininde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve enerji arz güvenliğinin artırılması adına ilk adımı atmış oluyoruz.

Bu kapsamda bizlere her alanda yaptığı desteklerinden dolayı ülkem ve halkım adına başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve onların nezdinde tüm Türk milletine şükranlarım sunarım. Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda yanımızda olduğunu bilmek, bunu yaşamak ,bizim için paha biçilmez bir değerdir. Bundan sonra da, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi yanımızda olacağına yürekten inanmaktayım.

 

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