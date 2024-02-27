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Başbakanlıkta DAÜ zirvesi: Uzlaşıya varıldığı açıklandı

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​​​​​​​Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin içerisinde bulunduğu dar boğazdan çıkabilmesi için hükümetin bir süreden beridir sürdürdüğü görüşmeler de sona gelindi ve  uzlaşı sağlandığı Başbakanlık tarafından açıklandı.
Başbakanlıkta DAÜ zirvesi: Uzlaşıya varıldığı açıklandı

İşte Başbakanlık tarafından yapılan açıklama;

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin içerisinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan çıkabilmesi için hükümetin bir süreden beridir yaptığı girişimler ve sürdürdüğü görüşmeler sonucunda bugün bir uzlaşıya varıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ve DAÜ yetkilileri bugün Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında, başbakanlıkta gerçekleştirilen DAÜ zirvesinden uzlaşı çıktı.

Toplantı sonrası açıklmada bulunan Başbakan Ünal Üstel,

“Bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ ile durum değerlendirilmesi yaptık. Bakanlığımızın 171.512 TL bürüt maaş önerisini Maliye Bakanlığımızın imkanları çerçevesinde değerlendirdik. Bu konuda devam eden 190 bin TL brüt maaş önerisi dikkate alınmış ve gelinen aşamada mali imkanlar sonuna kadar zorlanmıştır. Her iki tarafa da yaptığım öneri 178.500 TL brüt olmuştur. DAÜ ülkemizin önemli değerlerinden biridir.  DAÜ’süz bir üniversite sektörü ve Gazimağusa olamaz. O yüzden hem ülkemizin, hem DAÜ çalışanlarının hem de üniversitemizin  geleceği için herkes fedakarlık yaparak bu rakamı kabul etmişlerdir. Önümüzdeki hafta protokolün hazırlanması için gerekli talimatı vermiş bulunmaktayım. Ülkemize, üniversitemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.”ifadelerini kullandı.

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