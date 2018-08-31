Başbakanlık’ta kontak kapatma eylemi yapıldı, beklenen katılım olmadı!

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup vatandaş Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ediyor. Başbakanlık önünde gerçekleşen eyleme Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği de destek veriyor.
Eylem sona erdi.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup vatandaş Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ediyor. Başbakanlık önünde gerçekleşen eyleme Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği de destek veriyor.
Eylem sona erdi.
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