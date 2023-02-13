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Başbakanlık'ta önemli toplantı...

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Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında, İçişleri Bakanı, KKTC AFAD Başkanı, Merkez Kaymakamı, 6 ilçe Kaymakamı, Belediyeler Birliği Başkanı, Muhtarlar Birliği Başkanı ve Başbakanlık Ekibi’nin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.
Başbakanlık'ta önemli toplantı...

Bugün saat 14.00’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında, İçişleri Bakanı, KKTC AFAD Başkanı, Merkez Kaymakamı, 6 ilçe Kaymakamı, Belediyeler Birliği Başkanı, Muhtarlar Birliği Başkanı ve Başbakanlık Ekibi’nin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Değerlendirme toplantısında deprem felaketi dolayısıyla yaşanabilecek gelişmeler, ülkeye giriş çıkışlar, devam eden yardım kampanyaları ve yeni başlayan “ Türkiye İçin Tek Yürek” isimli 1000 konut yapımı yardım kampanyasına ilişkin konular ele alındı.

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