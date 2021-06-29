Başbakanlık'tan Basın Toplantısı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) önderliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi ile işbirliğinde hayata geçirdiği “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” Projesi’nin sonuçları açıklanıyor.

Pandemi dönemi süresince 5 ayrı bölgede öğretmenler, öğrenciler ve anne babaların sanal ortamdaki tehlikeler konusundaki bilgi düzeyleri ölçülmüş, ayrıca üç guruba da eğitimler verilmiştir.

66 ebeveyn, 271 öğretmen ve 978 ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrencinin katıldığı “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” Projesi’nin sonuçları yarın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da açıklanacak.