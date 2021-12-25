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Başbakanlıktan İstifa Etti, Silikon Vadisi’nde İşe Başlıyor! Maaşı Dudak Uçuklattı

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Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.
Başbakanlıktan İstifa Etti, Silikon Vadisi’nde İşe Başlıyor! Maaşı Dudak Uçuklattı

Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim’de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık'ta siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

İMZA ATTI İDDİASI

Avusturya basınında yer alan haberlerde, siyaseti bırakan Kurz'un ABD'nin California eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi'ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.

Kurz'un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD'ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz'un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.

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