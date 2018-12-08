Başbakanlık'tan temkinli açıklama; Gaye Soyutok olduğuna inanılan cansız bir bedene ulaşıldı

Başbakanlık’tan bugün yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yoğun yağış sonrası meydana gelen kaza sonrasında kayıp olan Gaye Soyutok’un arama çalışmaları geçtiğimiz perşembe (6 Aralık 2018) gününden itibaren devam etmekteydi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi koordinasyonunda oluşturulan ekiplerin yoğun olarak sürdürdüğü arama çalışmaları sonrasında bugün saat 16.45 sıralarında selle taşınan toprağın yaklaşık 1 buçuk metre altında Gaye Soyutok’a ait olduğuna inanılan cansız bir bedene ulaşıldı.

Cansız bedenin ilk kimlik teşhisi detaylı muayene ve aile tespiti sonrasında kesinliğe kavuşacak.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Hasan Alicik yaslı ailelere ve tüm topluma bir kez daha başsağlığı dilerken, hayatını kaybeden gençlere tanrıdan rahmet diledi”.