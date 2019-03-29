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Başbakanlık'tan yaz saati açıklaması

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Başbakanlık'tan yaz saati açıklaması
Başbakanlık'tan yaz saati açıklaması

Açıklama şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 98 Yaz Saati Yasası’nın 2’nci maddesinin (1)’nci fıkrası uyarınca Yaz Saati Emirnamesini yapar; bu Emirname, Yaz Saati Emirnamesi olarak isimlendirilir.

 

26 Mart 2019 tarihindeki Bakanlar Kurulu'nca yapılan emirname uyarınca Yaz Saatinin uygulanacağı dönem aşağıdaki gibidir :

1. Saatler, 31 Mart 2019 Pazar günü, saat 03.00’te bir saat ileri alınır ve 27 Ekim 2019 Pazar günü, saat 04.00’te bir saat geri alınır.

2. Bu Emirname, 31 Mart 2019 Pazar günü yürürlüğe girer ve 27 Ekim 2019 Pazar günü yürürlükten kalkar.

 

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