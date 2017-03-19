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Başbalanlığın eğitim çalışması yarın başlayacak ve 3 gün sürecek

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Başbalanlığın eğitim çalışması yarın başlayacak ve 3 gün sürecek
Başbakanlık tarafından, kamu personelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla “Kamu Personel Yönetimi ve Norm Kadro Hizmet İçi Eğitimi” düzenleniyor.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün 2017 Hizmet İçi Eğitim Yılı Programı kapsamında yer alan Kamu Personel Yönetimi ve Norm Kadro Konulu Hizmet İçi Eğitim, yarın ve 21 ile 22 Mart tarihlerinde saat 09.30'da Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda yer alacak.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Sürekli Eğitim Merkezi’nden TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, Doç. Dr. Hasan Engin Şener ile Yrd. Dr. Süha Oğuz Albayrak tarafından verilecek hizmet içi eğitime, teşkilat yasalarının hazırlandığı teknik kurullarda görev alan ve görev alması planlanan kamu görevlileri katılacak.
Norm kadro ile, iş analizlerine, görev tanımlarına ve iş ölçümlerine dayanılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu kurumlarının kullandığı teknoloji de göz önünde tutularak gerekli işlerin iş yüküne göre ilgili kurumda istihdam edilmesi öngörülen personel sayısının nitelikleri itibariyle saptanması ve standart bir kurala bağlanması amaçlanıyor.

Norm kadro çalışmaları ile kamuda insan gücü kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması öngörülürken, bu amaç doğrultusunda, kamuda optimum sayıda norm kadro ile personelin bilgi, beceri ve yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanan, verimliliğin arttığı, maliyetlerin azaldığı, etkin ve dinamik bir yapının oluşturulması hedeflenmekte.

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