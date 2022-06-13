Basel Holding 2.Tırmanma Yarışı yapıldı

14 Ekibin start aldığı yarışta oldukça çekişme yaşanırken , yarışı Güney Kıbrıs'tan yarışa katılan Methoidis Arygorou-Grygoris Ayygorou kazandılar. İkincilik ise 0.974 salise farkıyla Doğa Koyuncu-Şenay Karafeliklinin oldu.Yarışı üçüncü sırada ise Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık tamamlamayı başardılar.
Ahmet Kişmir Kupasında Birinci Bilgimer'ler
Ralli Şampiyonası Ahmet Kişmir Ralli Kupasına 'da 0.7 katsayı ile puan veren yarışta Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer birinci , Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci ve Hüseyin Yarkıner-Serdar Kumru üçüncü olarak hanelerine puan yazdırdılar .
Oldukça çekişmeli geçen E4 Kategorisinde birinci Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık, ikinci Can Yılmaz-İbrahim Can Eroğlu , üçüncü ise Onur Gani-Mehmet Kandilev oldular. E2 kategorisinde Methoidis Arygorou-Grygoris Arygorou birinci, Doğa Koyuncu-Şenay Karafelikli ikinci , Gölgem Paşa-Ali Paşa üçüncü oldular. E1 Kategorisinde Hasan Yücebaş birinci , Nikolas Charalambos ikinci oldular. E3 Kategorisinde Hasan Karlıtaş-Halil Çolakoğlu birinci , Onat Kutlar-Behiç Topçu ikinci olarak günü tamamladılar. Kadınlar Kategorisinde ise Gölgem Paşa Pilotlar da birinci olurken , Co-Pilotlarda Şenay Karafelikli birinci , Huri Bağrıaçık ikinci , Buse Bilgimer üçüncü oldular.
Ardahana 3 kez tırmanan ekipler arasında İbrahim Yücebaş ve Önem Biçentürk de drift şovlarıyla güne renk kattılar.
Sıralama ise şöyle:
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