Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, Limasol Sigorta sponsorluğunda üçüncü kez yapılıyor.

KKTOK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ralli dün akşam üstü Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünde başladı.

2 günlük programla organize edilen rallide 13 ekip start aldı ve starın hemen ardından ekipler iki kez art arda, yaklaşık 14 kilometrelik Balıkesir etabını geçtiler.

İlk günü, Flat Out Rally Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi lider olarak tamamladı.

MRB Racing Team’den, Hyundai i20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi ikinci olurken, yine Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışa katılan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi günün üçüncüsü oldular.