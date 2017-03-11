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Başhekim Dizdarlı açıkladı!

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Başhekim Dizdarlı açıkladı!
Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bu sabah taburcu edildi.

Sindirim sistemi kanaması, bronşit ve kalp yetmezliği nedeniyle önce yoğun bakım ardından da göğüs servisinde tedavi gören Aydın Denktaş’ın bu sabah hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, “Yoğun bakım ve sonradan alındığı göğüs servisinde tedavisi bu gün itibarıyla tamamlanan Aydın Denktaş, iyilik haliyle taburcu edildi” ifadelerine yer verdi.

DENKTAŞ’TA BRONŞİT VE KALP YETMEZLİĞİ BULGULARI DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Dizdarlı, süreçle ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 gün önce aşırı kan kaybı nedeniyle hastanemiz acil servisine gelen Sayın Denktaş’ın gastrointestinal sistemde kanaması olduğu tespit edilmiş ve hemen yoğun bakıma alınmıştı. Buradaki tedavisi sırasında bronşit ve kalp yetmezliği bulguları da saptanmıştı. Yoğun bakım ve sonradan alındığı göğüs servisinde tedavisi bu gün itibarıyla tamamlanan Aydın Denktaş, iyilik haliyle taburcu edildi.”

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