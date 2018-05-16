Başhekim Dizdarlı açıklama yaptı

Başhekim Dizdarlı’nın açıklaması:

“Değerli Halkımız,

Sizleri daha önce bilgilendirdiğimiz üzere Mart 2018 itibari ile telefon santralımıza fiber

hatlar bağlanmıştır. Bu tarihten sonraki süreçte Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin santral telefon

numarası 6085441’dir. Hastanedeki bölümlere ulaşmak için bu numaradan istediğiniz bölümlerin bağlantı

numaralarını biliyorsanız tuşlayabilir veya direk santrale bağlanarak ( santral için “0” ‘ı tuşlamanız

gerekmektedir) istediğiniz bölümü bağlatabilirsiniz. Bu işlemler yapılmadığı takdirde operatör sinyali

alamayabilmektedir ve santrale aşırı yoğun talep yüklediğinde bağlantı sıkıntıları yaşanabilmektedir. Bu nedenle

santralin bilinçli kullanılması, gerçekten ihtiyaç olan durumlarda santrale başvurmak bu sıkıntıyı ortadan

kaldıracaktır. Bu noktada, yoğunluğu çözmek adına halkımızdan ricamız www.saglikbakanligi.com adresindeki telefon rehberinden hastanedeki ilgili servis veya bölümlerin telefon numaralarına ulaşıp bölümlere direk

bağlanmalarıdır. ( Eksik servis ve bölümlerin numaralandırılması sonrası söz konusu rehbere eklemeleri

yapılacaktır.Güncellemeyi takip ediniz) Hepinizin de bildiği gibi Hastanemiz polikliniklerinde 1 Ekim 2017 tarihinden

itibaren sadece randevulu hastalar kabul edilmektedir. Bu sisteme geçerken amaçlanan sabahın karanlık

saatlerinde kalkıp numara almak gibi gayri insani bir durumdan halkımızı kurtarmak, uzak yerlerden gelen

kişilerin de numara bitmesi sonucu muayene olmadan geri dönmelerine mani olmaktı. Görünen odur ki sekiz

aylık uygulama sürecinde amaçlanan hedefe varılmış ancak bu durum pratikte başka sıkıntılar ortaya

çıkarmıştır. Bu durum en başta randevu verilme sürecinin uzamasına ve sıcak vakaların hekime ulaşmakta

zorlanmasını beraberinde getirmiştir. Bu konunun çözülmesi ve halkımıza daha iyi bir sağlık hizmete sunabilmek

adına bu sıkıntıların nedenleri üzerine bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda hastane

polikliniklerinde günlük ortalama 1200 kadar hasta için randevu verildiği ve ortalama 40 hekimin kişi başı otuz

hastayı kabul etmek üzere hazır olduğu görülmektedir. Üzülerek söylüyorum ki, randevulu hastalarımızın

%16’ sı alınan randevulara gelmemektedir ve %2’lik bir kesim ise yanlış branş veya hekimden randevu

almaktadır. Bu durum randevu sisteminin çok fazla yüklenmesine ve randevu sisteminin verimli bir şekilde

çalışmasına engel olmaktadır. Bu durumun çözülmesi ve halkımızın randevu sisteminden daha iyi yararlanabilmesi

için vatandaşlarımızın bize yardımcı olması gerekmektedir. Lütfen randevu alıp randevularına

gelemeyecek olan kişiler bizi önceden arayarak randevularını iptal etsinler ki bizde bekleyen kişilere

yardımcı olabilelim. Randevu taleplerini daha yakın zamana indirebilmek ve halkımızın daha iyi bir sağlık

hizmeti alabilmesi için Sayın Bakan’ın da önergesi ile 13-14.30 saatleri arasında poliklinik

yapılmaktadır. Ayrıca yine talebimize olumlu yanıt veren Sağlık Bakanımız ek poliklinik binaları yaptırmamızın

önünü açarak daha fazla hekimin gün içinde poliklinik yapabilmesi ve halkımızın gün içinde bu hizmeti

alabilmesi için de çalışmaları başlatmıştır. Tüm bunlara ek olarak, acil serviste poliklinik eksikliğinden

kaynaklı oluşan yoğunluk incelenmiş, halkımızın polikliniklere gelmek yerine acil servise gitmeyi tercih

ettiği gözlenmiştir. Şunun altını bir kez daha çizmek isteriz ki acil servis acil vakalar içindir. Acil

servisin polikliniklerde tedavi edilen vakalar için meşgul edilmemesi, gerçekten aciliyeti olan vakalara

hızlı müdahale anlamında ciddi önem arz etmektedir. Bu noktada şunu belirtmek isterim ki, günlerdir

süren ishal, diz şişmesi, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar acil vakalar değildir ve bu vakaların direk

olarak acil servise başvurması acil servisin işleyişini ciddi anlamda sekteye uğratmaktadır. Tabi ki biz

bu hastalara acile başvurdukları zaman bakmak durumundayız. Fakat unutulmamalıdır acil servisin acil

olmayan vakalar ile meşgul edilmesi gerçekten acil olan durumların atlanmasına sebep olabilmektedir. Bu

yönde de sayın Bakan’ın önergesi ile Çok yakın bir zamanda acil servislerimizde “Triaj” sistemine geçmek

için çalışmalar yapmaktayız. Sizlerden talebimiz bu süre zarfında bize yardımcı olarak hepimizin

yararına olacak bu durum için bilinçli hareket etmenizdir. Triaj uygulaması ile acile başvuran hastalarımız

çeşitli renk kategorilerine ayrılacak ve bu sayede sıraya göre değil vakanın aciliyetine göre muayeneye

alınacaklardır. Örneğin acil bir vaka olarak trafik kazası , kalp sıkışması gibi durumlar “yeşil” kod uyarınca

hemen muayeneye alınabilecek, ateşli bir hastalık gibi durumlar “sarı” kod uyarınca haftalardır baş

ağrısı ile acile başvuran bir kişi ise “kırmızı” kod uyarınca aciliyet sırasında daha alt sırada yer

alarak acil vakaların yoğunluğuna bağlı olarak muayeneye alınacaktır. Ayrıca acil serviste kırmızı ve

sarı kod alan ve sosyal güvence dahilinde olamayan ve/veya KKTC vatandaşı olmayan kişiler, bu

koşullardaki polikliniklerde tedavi olan kişilerde aynı koşullarda, harçlar ve ücretler tüzüğü gereğince tedavi

ücretlerini karşılayarak bu hizmeti alabileceklerdir. Görüldüğü gibi daha kaliteli sağlık servisi alabilmek

için sağlık çalışanları kadar halkımıza da görev düşmektedir. Yaşadığımız bu gibi sıkıntıların sağlık

görevlilerinin ve hastanedeki uyarı işaretlerinin verdiği talimatlara uyulduğunda en aza indirgenecektir. Daha

kaliteli ve işlevli bir sağlık sistemi için siz halkımızın eleştirisi ve talebi kadar desteği de bizler

için büyük önem arz etmektedir.”

