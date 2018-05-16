Başhekim Dizdarlı açıklama yaptı

Başhekim Dizdarlı’nın açıklaması:
“Değerli Halkımız,
Sizleri daha önce bilgilendirdiğimiz üzere Mart 2018 itibari ile telefon santralımıza fiber
hatlar bağlanmıştır. Bu tarihten sonraki süreçte Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin santral telefon
numarası 6085441’dir. Hastanedeki bölümlere ulaşmak için bu numaradan istediğiniz bölümlerin bağlantı
numaralarını biliyorsanız tuşlayabilir veya direk santrale bağlanarak ( santral için “0” ‘ı tuşlamanız
gerekmektedir) istediğiniz bölümü bağlatabilirsiniz. Bu işlemler yapılmadığı takdirde operatör sinyali
alamayabilmektedir ve santrale aşırı yoğun talep yüklediğinde bağlantı sıkıntıları yaşanabilmektedir. Bu nedenle
santralin bilinçli kullanılması, gerçekten ihtiyaç olan durumlarda santrale başvurmak bu sıkıntıyı ortadan
kaldıracaktır. Bu noktada, yoğunluğu çözmek adına halkımızdan ricamız www.saglikbakanligi.com adresindeki telefon rehberinden hastanedeki ilgili servis veya bölümlerin telefon numaralarına ulaşıp bölümlere direk
bağlanmalarıdır. ( Eksik servis ve bölümlerin numaralandırılması sonrası söz konusu rehbere eklemeleri
yapılacaktır.Güncellemeyi takip ediniz) Hepinizin de bildiği gibi Hastanemiz polikliniklerinde 1 Ekim 2017 tarihinden
itibaren sadece randevulu hastalar kabul edilmektedir. Bu sisteme geçerken amaçlanan sabahın karanlık
saatlerinde kalkıp numara almak gibi gayri insani bir durumdan halkımızı kurtarmak, uzak yerlerden gelen
kişilerin de numara bitmesi sonucu muayene olmadan geri dönmelerine mani olmaktı. Görünen odur ki sekiz
aylık uygulama sürecinde amaçlanan hedefe varılmış ancak bu durum pratikte başka sıkıntılar ortaya
çıkarmıştır. Bu durum en başta randevu verilme sürecinin uzamasına ve sıcak vakaların hekime ulaşmakta
zorlanmasını beraberinde getirmiştir. Bu konunun çözülmesi ve halkımıza daha iyi bir sağlık hizmete sunabilmek
adına bu sıkıntıların nedenleri üzerine bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda hastane
polikliniklerinde günlük ortalama 1200 kadar hasta için randevu verildiği ve ortalama 40 hekimin kişi başı otuz
hastayı kabul etmek üzere hazır olduğu görülmektedir. Üzülerek söylüyorum ki, randevulu hastalarımızın
%16’ sı alınan randevulara gelmemektedir ve %2’lik bir kesim ise yanlış branş veya hekimden randevu
almaktadır. Bu durum randevu sisteminin çok fazla yüklenmesine ve randevu sisteminin verimli bir şekilde
çalışmasına engel olmaktadır. Bu durumun çözülmesi ve halkımızın randevu sisteminden daha iyi yararlanabilmesi
için vatandaşlarımızın bize yardımcı olması gerekmektedir. Lütfen randevu alıp randevularına
gelemeyecek olan kişiler bizi önceden arayarak randevularını iptal etsinler ki bizde bekleyen kişilere
yardımcı olabilelim. Randevu taleplerini daha yakın zamana indirebilmek ve halkımızın daha iyi bir sağlık
hizmeti alabilmesi için Sayın Bakan’ın da önergesi ile 13-14.30 saatleri arasında poliklinik
yapılmaktadır. Ayrıca yine talebimize olumlu yanıt veren Sağlık Bakanımız ek poliklinik binaları yaptırmamızın
önünü açarak daha fazla hekimin gün içinde poliklinik yapabilmesi ve halkımızın gün içinde bu hizmeti
alabilmesi için de çalışmaları başlatmıştır. Tüm bunlara ek olarak, acil serviste poliklinik eksikliğinden
kaynaklı oluşan yoğunluk incelenmiş, halkımızın polikliniklere gelmek yerine acil servise gitmeyi tercih
ettiği gözlenmiştir. Şunun altını bir kez daha çizmek isteriz ki acil servis acil vakalar içindir. Acil
servisin polikliniklerde tedavi edilen vakalar için meşgul edilmemesi, gerçekten aciliyeti olan vakalara
hızlı müdahale anlamında ciddi önem arz etmektedir. Bu noktada şunu belirtmek isterim ki, günlerdir
süren ishal, diz şişmesi, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar acil vakalar değildir ve bu vakaların direk
olarak acil servise başvurması acil servisin işleyişini ciddi anlamda sekteye uğratmaktadır. Tabi ki biz
bu hastalara acile başvurdukları zaman bakmak durumundayız. Fakat unutulmamalıdır acil servisin acil
olmayan vakalar ile meşgul edilmesi gerçekten acil olan durumların atlanmasına sebep olabilmektedir. Bu
yönde de sayın Bakan’ın önergesi ile Çok yakın bir zamanda acil servislerimizde “Triaj” sistemine geçmek
için çalışmalar yapmaktayız. Sizlerden talebimiz bu süre zarfında bize yardımcı olarak hepimizin
yararına olacak bu durum için bilinçli hareket etmenizdir. Triaj uygulaması ile acile başvuran hastalarımız
çeşitli renk kategorilerine ayrılacak ve bu sayede sıraya göre değil vakanın aciliyetine göre muayeneye
alınacaklardır. Örneğin acil bir vaka olarak trafik kazası , kalp sıkışması gibi durumlar “yeşil” kod uyarınca
hemen muayeneye alınabilecek, ateşli bir hastalık gibi durumlar “sarı” kod uyarınca haftalardır baş
ağrısı ile acile başvuran bir kişi ise “kırmızı” kod uyarınca aciliyet sırasında daha alt sırada yer
alarak acil vakaların yoğunluğuna bağlı olarak muayeneye alınacaktır. Ayrıca acil serviste kırmızı ve
sarı kod alan ve sosyal güvence dahilinde olamayan ve/veya KKTC vatandaşı olmayan kişiler, bu
koşullardaki polikliniklerde tedavi olan kişilerde aynı koşullarda, harçlar ve ücretler tüzüğü gereğince tedavi
ücretlerini karşılayarak bu hizmeti alabileceklerdir. Görüldüğü gibi daha kaliteli sağlık servisi alabilmek
için sağlık çalışanları kadar halkımıza da görev düşmektedir. Yaşadığımız bu gibi sıkıntıların sağlık
görevlilerinin ve hastanedeki uyarı işaretlerinin verdiği talimatlara uyulduğunda en aza indirgenecektir. Daha
kaliteli ve işlevli bir sağlık sistemi için siz halkımızın eleştirisi ve talebi kadar desteği de bizler
için büyük önem arz etmektedir.”
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