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Başhekim Dizdarlı hatırlattı “Mutlaka telefonla randevu alın”

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Başhekim Dizdarlı hatırlattı “Mutlaka telefonla randevu alın”
Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir süredir denenmekte olan telefon ile randevu alma hizmeti ile ilgili Başhekim Bülent Dizdarlı çağrıda bulundu.

Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşların muayene olabilmeleri için mutlaka telefonla randevu almaları gerektiğini vurguladı.

Dizdarlı  paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Dostlar Biliyorsunuz. Yıllardır vatandaşlar olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniklerinde muayene olmak için kışın soğuğunda yazın sıcağında gece karanlığında gelip numara alma zorunluluğundan yakındık.

Hatta kaç gez bu durum gazete sayfalarına “poliklinikte numara çilesi” diye yansıdı. Yine biliyorsunuz ki son birkaç aydır telefonla randevu sistemine geçtik.

Onkoloji ve Nefroloji dışında 1101 ve 1102 nolu telefonları ev ve cep telefonlarından direk arayarak tüm branşlardan poliklinikler için randevu alınmaktadır.

1 Eylül 2017 den itibaren hastanemiz poliklinikleri tam anlamıyla bu sisteme geçmiş olup, tüm ikaz ve duyurularımıza rağmen bu tarihten itibaren numara alarak muayene olmak için gelen vatandaşlarımız maalesef hekimlere görünemeden geri dönmektedirler.

Bu istenmeyen durumla karşılaşmamak için lütfen randevu alarak polikliniklerimize geliniz. Randevu aldığınız taktirde saatinden 30 dakika önce orada olup kayıt yaptırmanız gerektiğini unutmayınız.

Yine randevu sırasında mutlaka sizinle irtibat halinde olmamızı sağlayacak bir telefon numarası bırakınız.

Her hangi bir aksilik değişiklik veya halinde randevunuz ertelenecekse veya öne alınacaksa bu numaradan aranacaksınız. Randevu almanız (önceden tarih değiştirilmediği sürece) o gün mutlaka muayenenizin yapılacağı anlamına gelir. Bazen acil hastaların çıkması nedeniyle saatte aksama olabilir.

Ancak bu muayenenizin olmayacağı anlamına gelmez. O gün mutlaka muayene olacağınız anlamına gelir. Lütfen gelmeyecekseniz boşuna randevu alarak bir hastanın hakkını çalmayınız. Bir aksilik olmuş ve aldığınız randevuya icabet edemiyorsanız aynı numarayı arayarak “iptal” ediniz.

Daha çağdaş bir sistemi geliştirip yerleştirmek için bize yardımcı olunuz.”

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