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Başhekim Dizdarlı Vardan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

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Başhekim Dizdarlı Vardan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Hastanede tedavi altında olan Akile Vardan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Dizdarlı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hastanemizin Dahiliye  Servisi’nde  geçirilmiş SVO, anemi, kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği tanıları ile yatan, 88 yaşındaki kadın hastamız Akile Vardan'a dün sabah saatlerinde uygulanan kan transfüzyonu sırasında kan uyuşmazlığı geliştiği saptanmış ve hasta hemen yoğun bakıma alınıp aferez yapılmaya başlanmıştır.

Ancak tüm çabalara karşın hastamız bugün saat 04.00’de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup,  soruşturma  sonucu  Sağlık Bakanlığı’na bildirilecektir.”

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