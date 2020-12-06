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Başhekim Hıdıroğlu'ndan LAÜ'ye teşekkür

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Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Soli Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.
Başhekim Hıdıroğlu'ndan LAÜ'ye teşekkür

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Soli Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

   Hıdıroğlu 3 yıldır sürdürmekte olduğu görevi süresince hastaneye ve bölgeye daha iyi hizmet verebilmek için bölgedeki tüm kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapma yolunu seçtiğini belirterek, LAÜ’nün hastaneye yapmış olduğu katkılar hakkında bilgiler verdi. LAÜ’nün çok büyük katkılarının bulunduğunu ifade eden Hıdıroğlu, hastanenin daha iyi hizmet verebilmesi için çeşitli tıbbi aletler alındığını, bu kapsamda çeşitli kurumlardan destek  alındığını ve LAÜ’nün de bu cihazların alınmasına katkı koyduğunu dile getirdi.  Hıdıroğlu, bunun yanında üniversite ve hastane arasındaki işbirliği kapsamında  üniversitenin çeşitli bölümlerinden öğrencilerin hastanede staj yapmasına olanak sağlandığını ve stajer öğrencilerinin hastaneye yardımlarının yanında öğrencilerin uygulama yaparak kendilerini geliştirme imkanı buldukları söyledi.

  Dünyanın ve KKTC’nin olumsuz yönde etkilendiği pandemi döneminde hastanenin fiziki koşullarından dolayı pandemi ile mücadelede büyük zorluklar yaşandığını ifade eden Hıdıroğlu, bu zorlukların başında hastaneye başvuran şüpheli kişilerin eğer korona virüs taşıyorsa hastaneye girmeden tespit edilmesi gerekliliği olduğunu ve bu süreçte LAÜ yönetiminin hastaneye büyük bir konteyner bağışında bulunduğunu ve bu konteynerin ateş polikliniği olarak düzenlenerek halkın hizmetine sunulduğunu belirtti. Bu poliklinikte ateşli hastaların ilk tetkiklerinin yapıldığını ve korona virüs şüphelilerin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiğini dile getiren Hıdıroğlu, “Dolayısıyla hastane içerisine korona virüsü taşıyabilecek hastaları almayıp hastalarımızı, hastanemizi ve  bölgemizi olası bir bulaştan korumuş olduk” dedi. Pandemi döneminde aldıkları bu önemli katkı için hastane ve bölge adına LAÜ Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyelerine ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e teşekkürlerini ileten Hıdıroğlu,  LAÜ’nün başarılı çalışmalarının devamını diledi. 

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