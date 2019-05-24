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Başhekim Zeka Bey ölümünün 35. yılında törenlerle anılacak

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı yapan Kıbrıslı Türk, Başhâkim Zekâ Bey, ölümünün 35. yılında anılacak.
Başhekim Zeka Bey ölümünün 35. yılında törenlerle anılacak

Zekâ Bey, Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından yarın saat 17.30’da doğum yeri olan Balalan köyünde, 28 Mayıs Salı saat 17.30’da ise kabri başında düzenlenecek törenlerle anılacak.

Zekâ Bey’in özgeçmişi şöyle:

1903 yılında Bladanisyo (Balalan) köyünde dünyaya gelen Zekâ Bey’in babası Hüseyin Mehmet Guselli ve annesi Ayşe Hüseyin Guselli ile Bladanisyo köyünde ikamet etti. İlkokul ve ortaokul tahsilini Mehmetçik’te tamamlayan Zekâ Bey, Lefkoşa’da lise ve daha sonra İngiliz okulundan mezun oldu.

1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini “Aliyyü’l-a’la: Pekiyi” derecesiyle bitirdikten sonra Avukatlığa başlamış, aynı sene içerisinde İngiliz kanunlarına da vakıf olmak amacıyla İngiltere’ye gitmeye karar vermiştir. Londra’da “Middle Temple Inn of Court’dan kısa sürede “Barrister-at-Law” unvanını aldı ve Kıbrıs’a gelerek avukatlığa devam etti.

1930’lu yılların başında Kavanin (Yasama) Meclisi’ne üye seçildi. Ardından avukatlıkta göstermiş olduğu başarıdan dolayı doğrudan Kaza Mahkemesi Hâkimliğine tayin olan Zekâ Bey, Mağusa ve Limasol’da başarıyla yürüttüğü bu görevden sonra terfian Lefkoşa Kaza Mahkemesi Reisi olarak tayin edilmiştir. 1931 tarihinden sonra, özellikle Söz Gazetesi’nde yazdığı yazılarla, modernleşmenin düşünsel temellerinin atılmasına önemli katkılarda bulunmuş, 1945 yılında kurulan Türk İşleri Komisyonu’nun başına geçmiştir. Komisyonda görev aldığı süre boyunca çağdaş yasaların geçmesini sağlayarak Kıbrıs Türk Toplumunun hukukunun gelişimine çok önemli katkılar koymuştur.

1952 yılında Yüksek Mahkeme Hâkimliğine terfi eden Zekâ Bey, 1961 yılında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçildi ve ölüm tarihi olan 1984 yılına kadar sürdürmüş olduğu görevi boyunca almış olduğu kararların her biri emsal teşkil edecek, dünya hukukuna ışık tutacak boyuttadır.  

Gerek Kıbrıs'ta görev yaptığı dönemde, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verdiği kararların hukuksal değeri yaşamaya devam etmektedir. Bu kararlar Enstitü, tarafından bir araya getirilerek İngilizce olarak 3 ciltte derlenmiş olup bir kopyası AİHM’de bulunmaktadır. 

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