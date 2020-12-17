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Başhekimlik:2 temaslı personelimiz daha pozitif

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın ve Halkla İlişkiler ofisinden açıklama yapıldı
Başhekimlik:2 temaslı personelimiz daha pozitif

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın ve Halkla İlişkiler ofisinden yapılan  açıklamaya  göre;

‘’Dr.Burhan  Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği   covid-19 ile ilgilli Hastalarımızı ve Sağlık çalışanlarımızı korumak adına daha sert önlemler alacaktır. Tüm adanın kalbi olan ’’Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.

Basın Bürosu'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın ve Halkla İlişkiler ofisinden yapılan  açıklamaya göre; 16 Aralık 2020 Çarşamba günü  dışardan bulaş olup  pozitif çıkan personelimizin temaslılarından olan  iki personelin daha pozitif olduğu ortaya çıkmıştır..Covid -19 temas ekibi tarafından iki  personelimizin temaslıları temas ekibi tarafından izole altına alınmıştır. Sağlık Çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak adına Başhekimlik tarafından daha sıkı önlemler alınmaya başlanmıştır.

Hastanemizin  tüm hizmetleri devam etmektedir.Ameliyatların durdurulması sözkonusu değildir .Ancak ameliyatlarımız önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edecektir.

Hastanemizin çalışan tüm  personele rutin olarak   PCR testleri yapılmaktadır. Hastanemizde yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tüm bölümleriyle ve ekibiyle halkımıza hizmet verdiği kamoyuna duyurulur.

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