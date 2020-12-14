Başhekimlik:“Hastanemiz tüm bölümleriyle ve ekibiyle hizmet vermeye devam ediyor”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın ve Halkla İlişkiler ofisinden yapılan açıklama ile hastanenin tüm birimleri ile tam kapasitede hizmet verdiği ve tüm personeline PCR testi yapıldığı açıklandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın ve Halkla İlişkiler ofisinden yapılan açıklama ile hastanenin tüm birimleri ile tam kapasitede hizmet verdiği ve tüm personeline PCR testi yapıldığı açıklanmıştır. Hastanemizde yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Basın bürosunun konuya ilişkin açıklaması şöyle;

10 aralık 2020 tarihi Perşembe günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çalışan bir personelimiz pozitif olarak belirlenmiştir.Covid-19 temas ekibi tarafından belirlenen personelimizin temaslıları izole altındaki yurtlara yerleştirilmiştir.Personelimizin temaslısı olarak izole altında olan Başhekimimiz de 13 Aralık 2020 Pazar günü yüksek sıcaklıkla hastaneye kaldırılarak yapılan PCR testinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.COVİD -19 Temas ekibi tarafından hastanemizde bulunan 3 pozitif vakanın 2 sinin dış temastan pozitif olduğu tespit edilirken Başhekimizinde temaslı olan personelimizden bulaş olduğu tespit edilmiştir.

Hastanemizde rutin olarak her hafta PCR testi yapılmaktadır. Hastanemizde yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tüm bölümleriyle ve ekibiyle halkımıza hizmet verdiği kamoyuna duyurulur