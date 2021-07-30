Başhemşire Fatma Savaşkan görevden alındı

Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren tam zamanlı çalışması ve özverisi ile adından söz ettiren Başhemşire Fatma Savaşkan’ın Temaslı Tarama Ekibini Sorumluluğu görevinden alındığı öğrenildi.

Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren tam zamanlı çalışması ve özverisi ile adından söz ettiren Başhemşire Fatma Savaşkan’ın Temaslı Tarama Ekibini Sorumluluğu görevinden alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar’ın “görevinin başında kalması” yönünde yaptığı girişimlere rağmen, Sağlık Bakanı Üstel’in bir yazı ile Temaslı Ekibim sorumlusu Fatma Savaşkan’ın görevine son verdiği teyit edildi.

Vaka sayılarının arttığı ve Sağlık Üst Kurulu kararıyla “KKTC”nin yeniden “kırmızı ülke” kategorisine alındığı bir dönemde Temaslı Takip Ekibi’ne yapılan bu müdahale sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumda tedirginlik yarattı.

Fatma Savaşkan, Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla yıllardır sürdürdüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hemşireliği yanı sıra, Covid-19 sürecinde gönüllü olarak Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu görevini de üstlenmişti.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda özel eğitimli olan ve Enfeksiyon Kontrol ekibinde de yer alan Savaşkan, Sağlık Üst Komitesi’nde de görev yapıyordu.

Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli’nin görevlendirmesiyle Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğunu üstlenen ve Ünal Üstel tarafından bu görevine son verilen Fatma Savaşkan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nca atandığı Başhemşirelik görevini ise sürdürmeye devam edecek.

Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yakın kaynaklar, Fatma Savaşkan’ın Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu’ndan alınma sürecinin, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in kimi temaslı, hatta pozitif vakalara “ayrıcalık talebi” ile başladığını belirtiyor.

Bakan Üstel’in bazı temaslı kişilerle ilgili otel ya da karantina koşullarına yönelik temaslı ekibine doğrudan direktifi huzursuzluğa neden oldu. Bu “direktiflerin” reddedilmesi üzerine dün gün boyunca Sağlık Bakanlığı’nda “görevden alma” gerilimi yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: YENİ DÜZEN

https://www.yeniduzen.com/temasli-ekibine-bakan-ustel-darbesi-fatma-savaskan-gorevinden-alindi-142843h.htm