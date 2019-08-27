Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan 60'lı yaşlardaki adamın başı merdivenin basamaklarına sıkıştı.
Beş gün boyunca bilincini yitirmeyen adamı Cuma günü kendisini ziyarete gelen kız kardeşi buldu.
Adamın başının şiştiği ve telefona uzanamadığı belirtildi.
Hastanede tedavi altına alınan adamın beş gün boyunca başına giden kan miktarının azaldığı ve vücudunun ciddi oranda su kaybettiği belirtiliyor.
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