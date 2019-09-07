BORAKS VE TOZ ŞEKER

Boraks hamam böceklerinin çoğalmasını ve eve girmesini önlemektedir. Boraksın etkisini artırmak adına şekerle beraber kullanılması gerekir. Hamam böcekleri şekeri sever. Boraksa şeker eklendiğinde ise hamam böcekleri kapana kısa sürede kısılabilir.

Kullanılacak Malzemeler

· Boraks ya da karbonat

· Toz şeker

UYGULAMA

1 birim şeker ile 3 birim boraks karıştırılmalıdır. (Birim kullanılacak olan alanın büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Ne kadar şeker kullanırsanız kullanacağınız şekerin 3 katı boraks kullanmanız gerekir. Mesela 1 tatlı kaşığı toz şeker kullanacaksanız 3 tatlı kaşığı boraks kullanmalısınız.) hamam böceklerinin gezdiği yerlere bu karışımı serpin. Karışımı hazırlarken mutlaka eldiven giyin. Karışımı hamam böceklerinin gezdiği yerlere serptikten sonra ellerinizi güzelce yıkayın ve dezenfekte edin.

Boraks genelde eczanelerde bulunur. İnternet sitelerinden de temin edilebilir. Boraks bulamadığınız durumlarda boraks yerine karbonat da kullanabilirsiniz.