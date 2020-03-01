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Basın Emekçileri Sendikası: "TAK müdürünün sözlü saldırısını kabul edemeyiz"

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Basın Emekçileri Sendikası bugün yazılı bir açıklama yaparak, “Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü’nün TAK çalışanı foto muhabir arkadaşımıza karşı sergilediği sözlü saldırı kabul edilemez” dedi.
Basın Emekçileri Sendikası: "TAK müdürünün sözlü saldırısını kabul edemeyiz"

Basın Emekçileri Sendikası açıklamasında şu ifadelere yer vedi:

“Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü’nün TAK çalışanı foto muhabir arkadaşımıza karşı sergilediği sözlü saldırı kabul edilemez.

Basın-Sen olarak zor şartlarda görev yapan basın emekçilerinin siyaseten makamlarda oturanlar tarafından ezilmesine sessiz kalmamız beklenemez.

TAK Ajansında görev yapan foto muhabirimize görevi başındayken TAK müdürü tarafından “azarlarcasına” topluluk içerisinde sözlü saldırı gerçekleştirilmesi bilgisi bizleri derinden üzmüştür.

Bu olayın ardından bir de Ajans içerisinde gerçekleşen konuşmanın tartışmaya çevrilmesi, TAK müdürünün  “kriz” yönetiminin olmadığını ve çalışma barışını bozduğunun göstergesidir.

Kurumun bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın da, TAK ajansında yaşanan huzursuzluk, baskı ve “ben müdürüm yaparım” anlayışını derhal çözmesi gerekmektedir.

TAK Ajansında huzursuzluğun ve çalışma barışının devam etmemesi halinde Sendika olarak gerekli tüm adımların atılmasında kararlıyız. Tüm gelişmeleri kamuoyunun da bilgisine getireceğiz.”

Basın-Sen Başkanı

Ali Kişmir

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