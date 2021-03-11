Basın Emekçileri Sendikası:Elinizi yakamızdan çekin!

Basın Emekçileri Sendikası, Sol Hareket üyesi 3 kişinin tutuklanmasıyla ilgili basın açıklaması yayımlayarak, ifade özgürlüğüne yönelik yapılan saldırıları kınadı ve “elimizi yakamızdan çekin” dedi. Açıklama şöyle:

Basın Emekçileri Sendikası, Sol Hareket üyesi 3 kişinin tutuklanmasıyla ilgili basın açıklaması yayımlayarak, ifade özgürlüğüne yönelik yapılan saldırıları kınadı ve “elimizi yakamızdan çekin” dedi. Açıklama şöyle:

Sol Hareket üyesi 3 kişinin Mağusa Polis Müdürlüğü’nce, Mağusa Kaza Mahkemesi’nin verdiği emre istinaden tutuklandığını öğrenmiş bulunmaktayız. 3 kişinin konuyla ilgili ifade vermesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından halen tutuklu bulunmalarını keyfi bir uygulama olarak nitelemekteyiz.

2018 yılında Afrika Gazetesi’ne yönelik düzenlenen planlı saldırılarda ismi geçen 9 saldırganı halen tutuklamayan ve “arayan” polis ekiplerinin, herhangi bir gerekçe olmaksızın, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Sol Hareket üyelerini “uygunsuz harekette bulunma” suçlamasıyla tutuklaması kesinlikle kabul edilemez.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir yasal statüsü bulunmayan AKP Gençlik Kolları’nın yaptığı ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin ifade özgürlüğüne yönelik yaptığı saldırı Türkiye’deki AKP rejiminin Kıbrıs’taki yansımalarını da bizlere göstermektedir.

Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak, sosyal medya hesaplarından ifade özgürlüğü hakkını kullanan Sol Hareket üyelerine dayanışmamızı bildirir, polis güçlerine de ifade özgürlüğü hakkını kullanan 3 kişinin derhal serbest bırakması yönünde çağrıda bulunuruz.

Elinizi yakamızdan çekin! İfade özgürlüğü onurumuzdur!

Saygılarımızla

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu