Basın Emekçilerine Covıd – 19 Testi Yapılacak

Riskli çalışma grupları arasında bulunan basın emekçilerine, gelecek hafta Covid-19 testi yapılacağı duyuruldu.

Basın-Sen, KTGB, Dev-İş, Dış Basın Birliği, Bay-Sen, Haber Kameramanları Derneği ve KTSYD adına yapılan ortak yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bugün örgüt başkanlarını arayıp gelecek hafta içerisinde tüm basın emekçilerine Covid-19 testi yapılmaya başlanacağını söylediği belirtildi.

Bakan Pilli’ye gösterdiği duyarlıktan dolayı teşekkür edilen açıklamada, basın emekçilerinin kamu görevi yaptığı ve en riskli çalışma grupları arasında olduğu, pek çok kez basın emekçilerine test yapılması gerektiğini dile getirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu testlerin hangi gün yapılmaya başlanacağının ve nasıl bir uygulama ile bu sürecin tamamlanacağının gelecek hafta başına kadar duyurulacağı ifade edildi.