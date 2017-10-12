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“Basın emekçilerine yönelik darp girişimi kabul edilemez”

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“Basın emekçilerine yönelik darp girişimi kabul edilemez”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), hak arayışını yakından takip etmek isteyen basın emekçilerine yönelik darp girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Öğüç, yaptığı yazılı açıklamada, zor koşullarda görev yapmaya çalışan basın mensuplarına gerçekleştirilen saldırılara bir yenisinin daha eklendiğini, Birleşik Taksiciler Birliği’nin geçen gün ülkenin birçok noktasında düzenlediği eylemlerde, basın mensuplarının sistematik olarak tehdit edilip, darp girişiminde bulunulduğunu kaydetti.
 

Öğüç, Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen kaza sonrası, Başbakanlık önündeki eylem ve Ercan Havalimanı’ndaki eylemde, bu olayları takip eden bazı basın mensuplarının küfür tehdit ve darp girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, eylemcilere yönelik, “Hakkınızı basın emekçisini darp etmeden arayın” dedi.
 

Her türlü hak arayışını yakından takip etmeye çalışan basın emekçilerinin darp edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öğüç, “Hak arayışınıza saygı duyuyor, sorununuzun kamuoyunda daha rahat anlaşılabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak bir konuyla ilgili hak ararken bir başka kişinin hakkının gasp edilmesini insan haklarına, dahası halkın haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olarak nitelemekteyiz” ifadelerini kullandı.
 

“ÖNEMLİ HATA…”
Öğüç, güvenliği sağlamakla yükümlü polis ekiplerinin gözü önünde yaşanan bir olayda, olaya müdahale etmek yerine basın emekçisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışmanın önemli bir hata olduğunu ve tekrarlanmaması gerektiğini de ifade etti.

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