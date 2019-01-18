Basın kartı alan gazetecilerin isimleri açıklandı

Basın kartlarının yenilenmesi için başvuran 17 basın yayın görevlisinin başvuruları olumlu bulunarak onaylandı.
Basın kartı almak için ilk kez başvuru yapan 20 kişiden 11’inin başvuruları uygun bulundu.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışmakta olan Murat Bulut, Arif Salih Latif, Müge Şule İlbuldu ve Derya Bökeyhan, TAK’tan Yılmaz Yakar ile Capital Radyo’dan Ahmet Kasımoğlu’nun sürekli basın kartı almalarına Basın Kartı Komisyonu onay verdi.
İlk kez basın kartı alan gazetecilerin isimleri ise şöyledir:
- Özlem Karakaşlı
- Tünay Mertekçi
- Çiğdem Alageyik
- Hüseyin Çiçek
- Çağlar Dönmez
- Növber Gürtay
- Erkut Yılmabaşar
- Lisani Kalkanlı
- Vasfi Kuni
- Mustafa Alkan
- Sinem Kasımoğlu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.