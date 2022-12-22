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Basın Kartı Komisyonu, basın kartı başvurularını değerlendirmek üzere toplandı

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Basın Kartı Komisyonu, 2022’nin ikinci dönem basın kartı başvurularını değerlendirmek üzere toplandı.
Basın Kartı Komisyonu, basın kartı başvurularını değerlendirmek üzere toplandı

Komisyon’dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda özellikle eksik evrakları bulunan başvurular yeniden değerlendirilmek üzere dosyalandı. 

Komisyon toplantısı sonucu 16 gazeteci ilk kez sarı basın kartı alırken, 111 gazetecinin kartı yenilendi, 23 gazeteciye ise sürekli basın kartı verildi. 4 başvuruda eksik evrak tespit edildi. 9 başvuru ise tüzüğe uygun olmadığı için reddedildi.

Ayrıca sürekli basın kartı başvurularından bazıları için Enformasyon Dairesi’nden bilgi alınmasına karar verildi.

Yeni basın kartlarının www.basinkarti.org sitesinden yayınlanacağı kaydedildi.

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