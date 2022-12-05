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Basın Kartı Komisyonu, başvuru kabul ediyor

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Basın Kartı Komisyonu, başvuru kabul ediyor
Basın Kartı Komisyonu, başvuru kabul ediyor

Basın Kartı Komisyonu, başvuru kabul ediyor

 

Basın Kartı Komisyonu, Aralık ayında yılın son başvurularını kabul edecek.

 

Komisyon, 20 Aralık 2022’ye kadar sarı ve sürekli basın kartları için başvuru kabul edecek. Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Sarı Basın Kartı, Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartıdır ve gazeteciler için son derece önemlidir" dendi.

 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda Dış Basın Birliği'ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ali Hançerli, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.

 

Basın Kartı müracaatları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına yapılabilecek.

 

Basın Kartı başvuru koşulları Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra ‘Sarı Basın Kartı’ başvurusuna hak kazanıyor.

 

KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor. Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanı sıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor. Sarı ve Sürekli

 

 

Basın Kartı başvuru koşulları ayrıca başvuru formu https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebiliyor.

 

Basın Kartı Komisyonu

 

 

 

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