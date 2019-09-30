  • BIST 105.591
  • Altın 270,044
  • Dolar 5,6434
  • Euro 6,1699
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Basın mensubunun iki öğrenci tarafından vahşice darp edilmesi olayı gündemdeki yerini koruyor

» »
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bir basın mensubunun İki öğrenci tarafından darp edilmesi üzerine, ülkeye öğrenci olarak girenlerin takibinin yapılması çağrısında bulundu.
Basın mensubunun iki öğrenci tarafından vahşice darp edilmesi olayı gündemdeki yerini koruyor

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, bir basın mensubunun Kuzey Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören iki kişi tarafından darp edilmesi üzerine yapığı yazılı açıklamada, “Bu durum bir basın emekçisinin başına geldiği gibi tüm kesimden insanlarımızın da başına gelebilirdi. Ne yazık ki adanın kuzeyinde bu olasılık çok yüksek ve her an hiç beklenmedik bir yerde karşımıza çıkabilecek bir tehlike” dedi.

İki öğrencinin darp olayında alkollü olduğu ve Eray Gündoğmuş’un acımasızca darp edildiğine dikkat çeken Kişmir, “Bu durum bizlere bir kez daha ülkeye girişlerin mutlak bir şekilde düzenlenmesi, öğrenci adı altında ülkeye giriş yapan kişilerin takibinin ve denetiminin ilgili merciler tarafından aralıksız yapılması ve bu ülkenin kimyasını bozacak her türlü harekete karşı acımasız davranılması gerektiğini göstermiştir” dedi.

Kişmir, iki saldırgana gereken en ağır cezanın verilmesini beklediklerini de kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis New York'tan adaya döndü30 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
  • 'Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri'ni kazananlar açıklandı30 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
  • Pegasus'tan "bedava bilet" açıklaması30 Eylül 2019 Pazartesi 10:42
  • Cumhuriyet Meclisi yarın açılıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 10:19
  • Pilli, Oktay Feridun için taziye mesajı yayımladı30 Eylül 2019 Pazartesi 10:19
  • Çekova Çevre Çalıştayı düzenliyor30 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
  • Sağlık Bakan, Oktay Feridun’un hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımlad30 Eylül 2019 Pazartesi 10:15
  • Tatilin ardından Meclis yarın açılıyor...30 Eylül 2019 Pazartesi 10:02
  • Erol Kazım Andaç yaşamını yitirdi30 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
  • TÜK 2019 ürünü zahire ödemelerini tamamlıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti