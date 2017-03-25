Basın Mensuplarına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı’nın İkincisi Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek başlıklı proje kapsamında “Basın Mensuplarına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı” BRTK, Genç TV, Kıbrıs Gazetesi ve Detay Gazetesi olmak üzere,basın kuruluşlarında gerçekleştirildi.

(Lefkoşa, 24/03/17) Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında “2. Basın Mensuplarına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı” 20 ve 21 Mart Pazartesi ve Salı günlerinde BRTK, Genç TV, Kıbrıs Gazetesi ve Detay Gazetesi olmak üzere, 4 farklı basın kuruluşunda gerçekleştirildi.

Konuşulmayan (Unspoken) projesi kapsamında 2.Basın Mensuplarına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Birincisi 27-28 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşen çalıştayda, toplumdaki çeşitliliğin kapsayıcı bir şekilde haber yapılması, farkındalığın artırılması ve medyada temsil şekillerinin geliştirilebilmesi adına pratik çalışmalara, uygun dil ve görsel kullanımına, kişisel değerlendirmelere ve eleştirel medya analizlerine yer verilmişti.

Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen Konuşulmayan (Unspoken) projesi kapsamında Basın mensuplarına yönelik düzenlenecek LGBTİ farkındalık çalıştayları 3 başlıkta toplanacak olan bir seriden oluşmaktadır.

İkincisi gerçekleşen çalıştayın ilk gününde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Genç TV, ikinci günde ise Kıbrıs Gazetesi ve Detay Gazetesi olmak üzere 4 farklı yerel basın kuruluşu ziyaret edildi. Çalıştay süresince uzman Sue Caro medya mensuplarının farkında olmadan, önyargılarla hareket edilebileceğini ve bunun da profesyonel alandaki çalışmaları olumsuz yönde etkileyebileceğine vurgu yaparken, aynı zamanda bunların önüne nasıl geçilebileceği konusunda da bilgiler aktardı. Bunların yanı sıra, basın mensuplarına LGBTİ temalı haberlerde uygun dilin nasıl olabileceğine dair pratik örnekler sunuldu. Özellikle de yerel basında, basın mensuplarının onlara gelen haberlerde gazetecilik ilkelerine ve etik değerlere uygun habercilik yapmaları gerektiği üzerine vurgu yaptı.