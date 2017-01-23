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"Basın olayı o şekilde yansıttı"

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"Basın olayı o şekilde yansıttı"
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’nin eylemine değindi.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu geçtiğimiz gün Tarım Bakanlığı’nda Çiftçiler Birliği ile yaşanan olaya açıklık getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuyla ilgili söz alan Bakan Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’nin 17 Ocak’taki ödeme tarihinde yaşanan sıkıntı üzerine Birliğin bakanlığa gelip bilgi aldığını dile getirdi.

“Birlik yetkilileri o gün ‘bu para ödenene kadar buradayız’ dediler. Yani rehin alınma gibi bir konu yok. Tamamen basının yansıtmasıdır”diyen Çavuşoğlu, Tarım Sigorta Fonu’ndan para alınmamış olsaydı, ödemelerin rahatça gerçekleşebileceğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, siyasetin o parayı kullanması nedeniyle fonun amacı dışına taşındığını ifade etti.

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