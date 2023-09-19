Basın özgürlüğü davası... İmzacılar 300'ü buldu...

Susmuyoruz, İmzalıyoruz diyenler 293’e yükseldi!

Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’e destek için başlatılan “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” imza kampanyası büyüyerek devam ediyor. Ali Kişmir’in dava konusu olan yazısının altına “Bir imza da biz koyuyoruz” diyen ve ilk olarak 87, daha sonra 198 olarak açıklanan imzacı listesi bu hafta 293’e yükseldi. Siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, sanatçı, aktivist, avukat, doktor, yazarlardan oluşan ve toplumca bilinen pek çok kişinin oluşturduğu listedeki isimler dikkat çekiyor. Toplumun yakından tanıdığı ve birbirinden farklı görüşlere sahip olduğu bilinen pek çok isim, Kıbrıslı Türkler’in özgürce kendini ifade edebilmesi için imza kampanyasına destek oluyor. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmediklerini belirten imzacılar, Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da herkesi susturmak olduğunu belirtiyorlar.

"Susmuyoruz İmzalıyoruz" İmza Toplama Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, imzacı listesinin her hafta güncelleneceği belirtildi. Ayrıca dava ile ilgili yazı, belge, imza metni, imzacı listesi vb. bilgilerin https://susmuyoruzimzaliyoruz.blogspot.com/ adlı blog sitesinde arşivlendiği ve dava sürecinin bu adresten takip edilebileceği belirtildi.

İmza listesinin imzaliyorumkibris@gmail.com adresine gönderilen e-mailler ve ıslak imzalar dikkate alınarak oluşturulduğunu belirten komisyon, dayanışma gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti. Kampanyaya ve Ali Kişmir’e pek çok destek mesajı ve e-mail almış olduklarını açıklayan komisyon, imzacı listesinin kampanyanın çıkış noktasında belirlenen kriterlere göre güncellendiğini ve listede olmayan imzaların kampanyanın ilerleyen döneminde açıklanmak üzere kayıt altında tutulduğunu belirtti.

Kampanya metninin tamamı şöyle:

SUSMUYORUZ, İMZALIYORUZ!

Kıbrıslı Türkler yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi vermektedir. Bu süreç boyunca Britanya Sömürge İdaresi'nin, Elen şovenizminin, BEY Yönetimi'nin, gelmiş geçmiş Türkiye hükümetlerinin ve onların işbirlikçilerinin baskısını yaşamıştır. Bugün de AKP-MHP iktidarı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçileri toplumsal hayatımızı dizayn etmeye ve siyasi irademize saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılara eklenen en son halkalardan biri ise, Ali Kişmir’in üç yıl önce yazıp kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıya karşı açılan ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’in 10 yıla kadar hapsi istenen davadır. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmiyoruz ve Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da hepimizi susturmak olduğunu biliyoruz. Susmuyoruz! Susmuyoruz ve Ali Kişmir’in yazısının altına bir imza da biz koyuyoruz!

Güncel İmzacı Listesi:

1 A. Tarık Timur (Akademisyen)

2 Abdullah Korkmazhan (Sol Hareket Genel Sekreteri)

3 Abdullah Özdoğan (Güç-Sen Başkanı)

4 Abdurrahman Şeref (Avukat)

5 Abdülkadir Sidal (Gazeteci)

6 Acar Akalın

7 Dr. Ahmet Cavit An (Çocuk Doktoru/Tarih araştırmacısı)

8 Ahmet Demiray (BES YK Üyesi)

9 Ahmet Derya (Barış Derneği Başkanı)

10 Ahmet M. Ertaç (Emekli/Sanayici)

11 Ahmet Okan (Müzisyen)

12 Ahmet Sucubaşı (Anonim Gençlik Aktivisti)

13 Prof. Dr. Ahmet Terzioğlu

14 Ahmet Tuğcu (El-Sen Genel Sekreteri)

15 Ali Baturay (Gazeteci)

16 Ali Bizden (Matbaacı)

17 Ali Doymuş (BES YK Üyesi)

18 Ali Kurtoğlu

19 Ali Osman Tabak (Gazeteci)

20 Ali Şahin (Güç-Sen Genel Sekreteri)

21 Aral Moral (Yazar)

22 Arda Gündüz (Müzisyen)

23 Artun Gökşan (Gazeteci/Yazar)

24 Asaf Şenol (Emekli)

25 Aslı Bolayır (Sanatçı)

26 Aslı Murat (Avukat)

27 Atila Karaderi (Fotoğraf Sanatçısı)

28 Ayhan Kalaycılar (BES YK Üyesi)

29 Ayhan Korel

30 Aysu Basri Akter (Gazeteci)

31 Ayşemden Akın (Gazeteci/Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni)

32 Ayşıl Nilden (BES YK Üyesi)

33 Aytunç Şabanlı (Tiyatro Sanatçısı)

34 Barış Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

35 Başaran Düzgün (Havadis Medya Grbubu)

36 Batuhan Borakan (Gazeteci)

37 Belgin Demirel (Emekli Basın Mensubu)

38 Beran Dağtaş (Sivil Toplum Aktivisti)

39 Besim Baysal (Öğretmen)

40 Birol Karaman (CTP MYK Üyesi/ KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Eski Başkanı

41 Buğu Sümen Cohar (DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı)

42 Burak Kurtcebe (Akademisyen)

43 Bülent Kanol (Yönetim Bilimci)

44 Bülent Tümen (Mühendis/Gazeteci/Yazar)

45 Can Sarvan (Gazeteci, Mikro Detaylar Makro Tartışmalar Genel Yayın Yönetmeni)

46 Canan Onurer (Gazeteci)

47 Canan Sümer (Gazeteci/Emekli Öğretmen)

48 Cansu N. Nazlı (BY Parti Meclisi Üyesi/ Avukat)

49 Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri)

50 Dr. Cemal Mert (Doktor ve Yazar)

51 Cemal Yıldırım (Yönetmen )

52 Cemaliye Soğancı (Öğretim Görevlisi DAÜ)

53 Cemre İpçiler (Avukat)

54 Cenk Diler (Emekli)

55 Cenk Gürçağ

56 Cenk Mutluyakalı (Gazeteci)

57 Çağdaş Öğüç (Akademisyen)

58 Dr. Çağrı Cemaller

59 Çise Mevlit (CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı)

60 Damla Dabis (Program Yapımcı ve Sunucusu)

61 Demre Coşkun (BY Parti Meclisi Üyesi)

62 Deniz Kuni (Gazeteci)

63 Vet. Hek. Derviş Zorlu

64 Derya Beyatlı (İnsan Hakları Platformu Direktörü)

65 Derya Ulubatlı (Akademisyen)

66 Devrim Barçın (CTP Lefkoşa Milletvekili)

67 Didem Eroglu (İnsan Hakları Aktivisti)

68 Doğa Yalçın (Özgürlük İnisiyatifi)

69 Doğuş Derya (CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı)

70 Dr. Dolgun Dalgıçoğlu (Sanatçı/Yazar)

71 Döndü Özata (Tiyatro Sanatçısı)

72 Ece Balcı (Mimar / TDP Magusa İlçe Başkanı)

73 Ecevit İnançoğlu (BES YK Üyesi)

74 Ecvet Orhon (BES YK Üyesi)

75 Elif Numan (BES YK Üyesi)

76 Emel Tel (KTÖS Eski Başkanı)

77 Emete İmge (EHHD Asbaşkanı)

78 Emin Çizenel (Sanatçı)

79 Emine Gürçağ

80 Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs Yayın Koordinatörü)

81 Engin Anıl

82 Ercan Sevengül (Ressam)

83 Erdaş Erbilen (Avukat)

84 Erdinç Selasiye (Çağ-Sen)

85 Erkut Şahali (CTP Mağusa Milletvekili)

86 Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Aktivisti)

87 Erol Ertugan (Anonim Gençlik Aktivisti)

88 Erol Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

89 Dr. Erol Şeherlioğlu (TIP-İŞ Eski Başkanı)

90 Dr. Ersin Kuset Bodur (Akademisyen)

91 Ertan İnce (CTP & İMO Üyesi)

92 Ertuğrul Senova (Gazeteci)

93 Esra Aygın (Gazeteci)

94 Evren Gürtunç (BY Parti Meclisi Üyesi/Turizmci)

95 Evren Maner (Yönetmen)

96 Evrim Benzetsel (Siyaset Bilimci)

97 Evrim Kamalı (Gazeteci)

98 Faize Özdemirciler (Şair)

99 Prof. Dr.Fatih Ahmet Rıfkı (Akademisyen)

100 Fatih Arslan (BES YK Üyesi)

101 Fatma Akilhoca (Şair)

102 Fatma Kişmir (Basın Emekçisi)

103 Fatoş Anter

104 Fatoş Avcısoyu Ruso (Şair)

105 Fatoş Kara (BES YK Üyesi)

106 Ferdiye Sav

107 Feriha Altıok (Şair)

108 Feriha Tel (Yeşil Barış Hareketi Başkanı / CTP PM Üyesi)

109 Fikret Civisilli (KTOEÖS Üyesi)

110 Fikri Marasalı (Sol Hareket Gençlik Sekreteri)

111 Filiz Uzun (Öğretmen Hemşire)

112 Gaye Astan Çoban (Avukat)

113 Gazi Gök (BY Örgütlenme Sekreteri)

114 Gelip Devrim (BKP YK)

115 Dr. Gülsen Bozkurt

116 Hakan Çoban (Siyasi Danışman)

117 Halil Karapaşaoğlu (Şair)

118 Halil Paşa (Ekonomist)

119 Halil Sadrazam (Emekli Albay)

120 Hasan Düzgün (Gazeteci)

121 Hasan Kahvecioğlu (Gazeteci)

122 Hasan Sarıca (DEV-İŞ Eski Başkanı/Eski Milletvekili)

123 Hasan Ulaş Altıok (Akademisyen)

124 Haşim Kiracıoğlu (CTP PM Üyesi)

125 Hatice Benan (Öğretmen, CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Meclis Üyesi ve Biyologlar Derneği Başkanı

126 Hikmet Olgaçer (BKP YK Üyesi)

127 Huri Yontucu (Akademisyen)

128 Huriye Yulaç (BES YK Üyesi)

129 Hülya Akbil

130 Hüseyin Avcı (BKP YK Üyesi)

131 Hüseyin Bahca (Şair)

132 Hüseyin Kamalı (Gazeteci)

133 Hüseyin Kaymaklılı (BES YK Üyesi)

134 Hüseyin Özinal (Sanatçı)

135 Hüseyin Zabit (BES YK Üyesi)

136 İbrahim Aziz (Basın Mensubu)

137 İbrahim Gürsel (Ekonomist)

138 Dr. İlke Yücekan (Biyokimyager)

139 İsmail Işılsoy (Tiyatro Sanatçısı)

140 İsmet Özgüren (Gazeteci)

141 İzel Ersener (Avukat)

142 İzel Seylani (Tiyatro Sanatçısı)

143 İzzet İzcan (BKP YK Üyesi)

144 Kadri Esemen (Yönetmen)

145 Kani Kanol (Halkbilim Araştırmacısı)

146 Kaşif Aker Fevzioğlu (BKP YK Üyesi)

147 Kazım Denizci (Gazeteci)

148 Kazım Öngen (KSP Siyasi Büro Üyesi)

149 Kemal Havalı (Eski Milletvekili)

150 Kerim Belet (Fotoğrafçı)

151 Kıymet Karabiber (Tiyatro Sanatçısı)

152 Koral Aşam (DEV-İŞ G.Başkanı)

153 Korkut Mustafa (Serbest Mimar)

154 Lema Gözay (Sol Hareket Ekoloji Sekreteri)

155 Leyla Ulubatlı (Dramaturg)

156 Mahmut Anayasa (Özgür Gazete Köşe Yazarı)

157 Mehmet Ali Ballı (BKP YK)

158 Mehmet Birinci (KSP Genel Sekreteri)

159 Mehmet Harmancı

160 Mehmet Levent (Şair)

161 Dt. Mehmetali Bıyıkoğlu

162 Melek Arabacıoğlu (Özgür Gazete Muhabiri - Yenikent Muhtarı)

163 Melek Erdil (Tiyatro Sanatçısı)

164 Melihat Haksız (Sol Gençlik Üyesi)

165 Meltem Sakin (Haber Spikeri)

166 Meral Akıncı (KAYAD Başkanı)

167 Meriç Erülkü (İnşaat Mühendisi)

168 Merter Refikoğlu (Şehir Plancısı)

169 Mertkan Hamit (Ekonomist)

170 Mete Hatay (Araştırmacı Yazar)

171 Metin Anibal (Emekli Astsb. /Müzisyen)

172 Metin Atan (KAMU-SEN Genel Başkanı)

173 Mine Atlı (Avukat)

174 Mine Yücel (Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Direktör)

175 Mithat Arsu (BES YK Üyesi)

176 Muhammet Gözay (Haberatör Köşe Yazarı)

177 Muhittin Yangın (Müzisyen/ Program Yapımcısı)

178 Murat Kanatlı (YKP Genel Sekreteri)

179 Murat Obenler (Gazeteci)

180 Mustafa Akıncı

181 Mustafa Asena (Avukat)

182 Mustafa Batak (Baraka Kültür Merkezi Başkanı)

183 Mustafa Baybora (KTÖS Başkanı)

184 Vet. Hek. Mustafa Erk (Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı)

185 Mustafa Ersözlü

186 Mustafa Ipekcioglu (Ögretim Gorevlisi)

187 Prof. Dr. Mustafa İlkan (Akademisyen)

188 Mustafa K. Tel (ÖYAK YK Başkanı)

189 Mustafa Keleşzade (Kitapçı)

190 Mustafa Onurer (KSP Üyesi)

191 Dr. Mustafa Taşeli

192 Mustafa Yalınkaya (BES Başkanı)

193 Doç. Dr. Müge Beidoğlu (Akademisyen)

194 Münevver Özakalın (Fizyoterapist)

195 Münür Özdiren (BKP YK Üyesi)

196 Münür Rahvancıoğlu (BY Genel Sekreter Yardımcısı)

197 Nahide Merlen (Kitapçı)

198 Nazen Şansal (Baraka Kültür Merkezi Aktivisti)

199 Öğr. Gör. Necati Ahmet Özkan

200 Dr. Nesil Bayraktar

201 Nesip Nalcıoğlu (Öğretmen, TDP Siyasi İşler Sekreteri)

202 Neşe Başkan (Kamu Görevlisi)

203 Nevzat Özkunt (TDP Genel Başkan Yardımcısı)

204 Nezire Gürkan (Gazeteci-Yazar)

205 Nilgün Güney (Ressam)

206 Nilgün Orhon (Emekli Öğretmen)

207 Nimet Harmancı (Akademisyen)

208 Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (Avrupa Parlamentosu Milletvekili)

209 Növber Gürtay (Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri)

210 Dr. Okan Dağlı

211 Ongun Talat (CTP Milletvekili)

212 Orhan Erönen (İşletmeci)

213 Orkun Bozkurt (Yazar/Şair)

214 Osman Zorba (Siyasi Büro Üyesi)

215 Oya Gürel (Gazeteci)

216 Ömer Köse (BKP YK Üyesi)

217 Özgün Kutalmış (Ekonomist)

218 Özgür Oktay (Tiyatro Sanatçısı)

219 Peril S. Emiroğluları (Akademisyen)

220 Pınar Barut (Gazeteci)

221 Yard. Doç. Dr. Pınar Gelener Arsal

222 Rüyam Öztuna (Avukat)

223 Salih Erşangil (HakSen Başkanı)

224 Salih Hayaloğlu (BY Dış İlişkiler Sekreteri)

225 Salih Olgun Mehmet (Devrimci Komünist Birlik üyesi)

226 Salih Sarpten (Eğitim Bilimci)

227 Salih Sonüstün (BKP YK Üyesi)

228 Salih Taşkın (Turizimci)

229 Salim Piyale (İnşaat Mühendisi)

230 Sami Özuslu (Gazeteci/CTP Lefkoşa Milletvekili)

231 Savaş Bozat (BES Eski Başkanı)

232 Sedat Kılıç (Başbakanlık Eski Basın Müdürü/Müşavir)

233 Selçuk Manecioglu (Müzisyen)

234 Selda Bektaş (Gazeteci)

235 Selin Reis (Avukat)

236 Selma Eylem

237 Semen Saygun (Öğretmen)

238 Senih Çavuşoğlu

239 Serdar Kavaz (Müzisyen)

240 Serdinç Maypa (Gazeteci)

241 Serhat İncirli (Gazeteci)

242 Serkan Soyalan (BASIN-SEN Genel Sekreteri /Gazeteci)

243 Sevcan Çerkez (Heykel Sanatçısı)

244 Sevgül Uzkan (Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu)

245 Simge Çerkezoğlu (Gazeteci)

246 Sude Doğan (Tıp öğrencisi/Barış ve İnsan Hakları Aktivisti)

247 Şefik Aşçıoğulları (Avukat)

248 Şener Elcil (KTÖS Eski Genel Sekreteri)

249 Şener Levent (Gazeteci)

250 Tacan Reynar (Avukat)

251 Tahir Gökçebel

252 Tahsin Oygar (Baraka Aktivisti/ Müzisyen)

253 Tayfun Çağra (Gazeteci)

254 Tekin Birinci (CEO)

255 Tekin Söylemez (Avukat)

256 Teslime Uysal (KTOEÖS YK Üyesi)

257 Tevfik Aytekin (Otelci)

258 Tevfik Yoldaş (DAÜ BİR-SEN Eski Başkanı)

259 Timuçin Yıldırım (Gazeteci)

260 Tokay Kastanbollu (BES YK Üyesi)

261 Toykan Özdamar (BES YK Üyesi)

262 Tuğberk Korutürk (Basın Emekçisi)

263 Turgut Ergel (Gazeteci)

264 Tüge Dağaşan (Yazan)

265 Tülay Sönmez (CTP PM Üyesi/KÖ Yön. Kur. Üyesi)

266 Tümay Tuğyan (Gazeteci)

267 Ulaş Barış (Gazeteci)

268 Ulaş Erzen (Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi CTP Meclis Üyesi ve CTP PM Üyesi)

269 Ulus Arpalıklı (BES YK Üyesi)

270 Doç. Dr. Umut Bozkurt

271 Umut Ersoy (Tiyatro Emekçisi/ BY Parti Meclisi Üyesi)

272 Utku Karsu (Karikatürist)

273 Ülker Fahri (BKP YK)

274 Ülviye Uysal (Basın Çalışanı)

275 Ümit İnatçı (Ressam)

276 Ürün Solyalı (CTP Milletvekili)

277 Vedat Yıldırım (Basın Emekçisi)

278 Yağmur İzcan (Avukat)

279 Yalçın Ertugan (BY Parti Meclisi Üyesi/Bankacı)

280 Yaşar Çıldır (KSP MK Üyesi)

281 Yaşar Ersoy (Tiyatro Sanatçısı)

282 Yeşim Beyaz İlkan (Eğitimci/Sanatçı)

283 Yıldırım Tosun (BKP YK Üyesi)

284 Yıltan Taşçı (Sanatçı/Öğretmen)

285 Doç. Dr. Yonca Özdemir (Akademisyen)

286 Yusuf Nidai (Sanatçı/Turist Rehberi)

287 Yusuf Özgü Sertel (Beleşe Deniz Aktivisti)

288 Zafer Kodan (Gazeteci)

289 Zehra Cengiz (KSP MK Üyesi)

290 Zeki Ali (Şair)

291 Zeki Çeler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı)

292 Zeki Erkut (Yazar)

293 Ziya Tüzel (Girne Düşünce Derneği Başkanı)