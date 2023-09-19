  • BIST 7784.01
  • Altın 1680.337
  • Dolar 27.0294
  • Euro 28.8832
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Basın özgürlüğü davası... İmzacılar 300'ü buldu...

» »
Basın özgürlüğü davası... İmzacılar 300'ü buldu...
Basın özgürlüğü davası... İmzacılar 300'ü buldu...

Susmuyoruz, İmzalıyoruz diyenler 293’e yükseldi!

Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’e destek için başlatılan “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” imza kampanyası büyüyerek devam ediyor. Ali Kişmir’in dava konusu olan yazısının altına “Bir imza da biz koyuyoruz” diyen ve ilk olarak 87, daha sonra 198 olarak açıklanan imzacı listesi bu hafta 293’e yükseldi. Siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, sanatçı, aktivist, avukat, doktor, yazarlardan oluşan ve toplumca bilinen pek çok kişinin oluşturduğu listedeki isimler dikkat çekiyor. Toplumun yakından tanıdığı ve birbirinden farklı görüşlere sahip olduğu bilinen pek çok isim, Kıbrıslı Türkler’in özgürce kendini ifade edebilmesi için imza kampanyasına destek oluyor. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmediklerini belirten imzacılar, Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da herkesi susturmak olduğunu belirtiyorlar.

 

"Susmuyoruz İmzalıyoruz" İmza Toplama Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, imzacı listesinin her hafta güncelleneceği belirtildi. Ayrıca dava ile ilgili yazı, belge, imza metni, imzacı listesi vb. bilgilerin https://susmuyoruzimzaliyoruz.blogspot.com/ adlı blog sitesinde arşivlendiği ve dava sürecinin bu adresten takip edilebileceği belirtildi.

 

İmza listesinin imzaliyorumkibris@gmail.com adresine gönderilen e-mailler ve ıslak imzalar dikkate alınarak oluşturulduğunu belirten komisyon, dayanışma gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti. Kampanyaya ve Ali Kişmir’e pek çok destek mesajı ve e-mail almış olduklarını açıklayan komisyon, imzacı listesinin kampanyanın çıkış noktasında belirlenen kriterlere göre güncellendiğini ve listede olmayan imzaların kampanyanın ilerleyen döneminde açıklanmak üzere kayıt altında tutulduğunu belirtti.

 

Kampanya metninin tamamı şöyle:

SUSMUYORUZ, İMZALIYORUZ!

Kıbrıslı Türkler yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi vermektedir. Bu süreç boyunca Britanya Sömürge İdaresi'nin, Elen şovenizminin, BEY Yönetimi'nin, gelmiş geçmiş Türkiye hükümetlerinin ve onların işbirlikçilerinin baskısını yaşamıştır. Bugün de AKP-MHP iktidarı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçileri toplumsal hayatımızı dizayn etmeye ve siyasi irademize saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılara eklenen en son halkalardan biri ise, Ali Kişmir’in üç yıl önce yazıp kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıya karşı açılan ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’in 10 yıla kadar hapsi istenen davadır. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmiyoruz ve Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da hepimizi susturmak olduğunu biliyoruz. Susmuyoruz! Susmuyoruz ve Ali Kişmir’in yazısının altına bir imza da biz koyuyoruz!

 

 

Güncel İmzacı Listesi:

1             A. Tarık Timur (Akademisyen)

2             Abdullah Korkmazhan (Sol Hareket Genel Sekreteri)

3             Abdullah Özdoğan (Güç-Sen Başkanı)

4             Abdurrahman Şeref (Avukat)

5             Abdülkadir Sidal (Gazeteci)

6             Acar Akalın

7             Dr. Ahmet Cavit An (Çocuk Doktoru/Tarih araştırmacısı)

8             Ahmet Demiray (BES YK Üyesi)

9             Ahmet Derya (Barış Derneği Başkanı)

10           Ahmet M. Ertaç (Emekli/Sanayici)

11           Ahmet Okan (Müzisyen)

12           Ahmet Sucubaşı (Anonim Gençlik Aktivisti)

13           Prof. Dr. Ahmet Terzioğlu

14           Ahmet Tuğcu (El-Sen Genel Sekreteri)

15           Ali Baturay (Gazeteci)

16           Ali Bizden (Matbaacı)

17           Ali Doymuş (BES YK Üyesi)

18           Ali Kurtoğlu

19           Ali Osman Tabak (Gazeteci)

20           Ali Şahin (Güç-Sen Genel Sekreteri)

21           Aral Moral (Yazar)

22           Arda Gündüz (Müzisyen)

23           Artun Gökşan (Gazeteci/Yazar)

24           Asaf Şenol (Emekli)

25           Aslı Bolayır (Sanatçı)

26           Aslı Murat (Avukat)

27           Atila Karaderi (Fotoğraf Sanatçısı)

28           Ayhan Kalaycılar (BES YK Üyesi)

29           Ayhan Korel

30           Aysu Basri Akter (Gazeteci)

31           Ayşemden Akın (Gazeteci/Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni)

32           Ayşıl Nilden (BES YK Üyesi)

33           Aytunç Şabanlı (Tiyatro Sanatçısı)

34           Barış Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

35           Başaran Düzgün (Havadis Medya Grbubu)

36           Batuhan Borakan (Gazeteci)

37           Belgin Demirel (Emekli Basın Mensubu)

38           Beran Dağtaş (Sivil Toplum Aktivisti)

39           Besim Baysal (Öğretmen)

40           Birol Karaman (CTP MYK Üyesi/ KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Eski Başkanı

41           Buğu Sümen Cohar (DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı)

42           Burak Kurtcebe  (Akademisyen)

43           Bülent Kanol (Yönetim Bilimci)

44           Bülent Tümen (Mühendis/Gazeteci/Yazar)

45           Can Sarvan (Gazeteci, Mikro Detaylar Makro Tartışmalar Genel Yayın Yönetmeni)

46           Canan Onurer (Gazeteci)

47           Canan Sümer (Gazeteci/Emekli Öğretmen)

48           Cansu N. Nazlı (BY Parti Meclisi Üyesi/ Avukat)

49           Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri)

50           Dr. Cemal Mert (Doktor ve Yazar)

51           Cemal Yıldırım (Yönetmen )

52           Cemaliye Soğancı (Öğretim Görevlisi DAÜ)

53           Cemre İpçiler (Avukat)

54           Cenk Diler (Emekli)

55           Cenk Gürçağ

56           Cenk Mutluyakalı (Gazeteci)

57           Çağdaş Öğüç (Akademisyen)

58           Dr. Çağrı Cemaller

59           Çise Mevlit (CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı)

60           Damla Dabis (Program Yapımcı ve Sunucusu)

61           Demre Coşkun (BY Parti Meclisi Üyesi)

62           Deniz Kuni (Gazeteci)

63           Vet. Hek. Derviş Zorlu

64           Derya Beyatlı (İnsan Hakları Platformu Direktörü)

65           Derya Ulubatlı (Akademisyen)

66           Devrim Barçın (CTP Lefkoşa Milletvekili)

67           Didem Eroglu (İnsan Hakları Aktivisti)

68           Doğa Yalçın (Özgürlük İnisiyatifi)

69           Doğuş Derya (CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı)

70           Dr. Dolgun Dalgıçoğlu (Sanatçı/Yazar)

71           Döndü Özata (Tiyatro Sanatçısı)

72           Ece Balcı (Mimar / TDP Magusa İlçe Başkanı)

73           Ecevit İnançoğlu (BES YK Üyesi)

74           Ecvet Orhon (BES YK Üyesi)

75           Elif Numan (BES YK Üyesi)

76           Emel Tel (KTÖS Eski Başkanı)

77           Emete İmge (EHHD Asbaşkanı)

78           Emin Çizenel (Sanatçı)

79           Emine Gürçağ

80           Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs Yayın Koordinatörü)

81           Engin Anıl

82           Ercan Sevengül (Ressam)

83           Erdaş Erbilen (Avukat)

84           Erdinç Selasiye (Çağ-Sen)

85           Erkut Şahali (CTP Mağusa Milletvekili)

86           Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Aktivisti)

87           Erol Ertugan (Anonim Gençlik Aktivisti)

88           Erol Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

89           Dr. Erol Şeherlioğlu (TIP-İŞ Eski Başkanı)

90           Dr. Ersin Kuset Bodur (Akademisyen)

91           Ertan İnce (CTP & İMO Üyesi)

92           Ertuğrul Senova (Gazeteci)

93           Esra Aygın (Gazeteci)

94           Evren Gürtunç (BY Parti Meclisi Üyesi/Turizmci)

95           Evren Maner (Yönetmen)

96           Evrim Benzetsel (Siyaset Bilimci)

97           Evrim Kamalı (Gazeteci)

98           Faize Özdemirciler (Şair)

99           Prof. Dr.Fatih Ahmet Rıfkı (Akademisyen)

100         Fatih Arslan (BES YK Üyesi)

101         Fatma Akilhoca (Şair)

102         Fatma Kişmir (Basın Emekçisi)

103         Fatoş Anter

104         Fatoş Avcısoyu Ruso (Şair)

105         Fatoş Kara (BES YK Üyesi)

106         Ferdiye Sav

107         Feriha Altıok (Şair)

108         Feriha Tel (Yeşil Barış Hareketi Başkanı / CTP PM Üyesi)

109         Fikret Civisilli (KTOEÖS Üyesi)

110         Fikri Marasalı (Sol Hareket Gençlik Sekreteri)

111         Filiz Uzun (Öğretmen Hemşire)

112         Gaye Astan Çoban (Avukat)

113         Gazi Gök (BY Örgütlenme Sekreteri)

114         Gelip Devrim (BKP YK)

115         Dr. Gülsen Bozkurt

116         Hakan Çoban (Siyasi Danışman)

117         Halil Karapaşaoğlu (Şair)

118         Halil Paşa (Ekonomist)

119         Halil Sadrazam (Emekli Albay)

120         Hasan Düzgün (Gazeteci)

121         Hasan Kahvecioğlu (Gazeteci)

122         Hasan Sarıca (DEV-İŞ Eski Başkanı/Eski Milletvekili)

123         Hasan Ulaş Altıok (Akademisyen)

124         Haşim Kiracıoğlu (CTP PM Üyesi)

125         Hatice Benan (Öğretmen, CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Meclis Üyesi ve Biyologlar Derneği Başkanı

126         Hikmet Olgaçer (BKP YK Üyesi)

127         Huri Yontucu (Akademisyen)

128         Huriye Yulaç (BES YK Üyesi)

129         Hülya Akbil

130         Hüseyin Avcı (BKP YK Üyesi)

131         Hüseyin Bahca (Şair)

132         Hüseyin Kamalı (Gazeteci)

133         Hüseyin Kaymaklılı (BES YK Üyesi)

134         Hüseyin Özinal (Sanatçı)

135         Hüseyin Zabit (BES YK Üyesi)

136         İbrahim Aziz (Basın Mensubu)

137         İbrahim Gürsel (Ekonomist)

138         Dr. İlke Yücekan (Biyokimyager)

139         İsmail Işılsoy (Tiyatro Sanatçısı)

140         İsmet Özgüren (Gazeteci)

141         İzel Ersener (Avukat)

142         İzel Seylani (Tiyatro Sanatçısı)

143         İzzet İzcan  (BKP YK Üyesi)

144         Kadri Esemen (Yönetmen)

145         Kani Kanol (Halkbilim Araştırmacısı)

146         Kaşif Aker Fevzioğlu (BKP YK Üyesi)

147         Kazım Denizci (Gazeteci)

148         Kazım Öngen (KSP Siyasi Büro Üyesi)

149         Kemal Havalı (Eski Milletvekili)

150         Kerim Belet (Fotoğrafçı)

151         Kıymet Karabiber (Tiyatro Sanatçısı)

152         Koral Aşam (DEV-İŞ G.Başkanı)

153         Korkut Mustafa (Serbest Mimar)

154         Lema Gözay (Sol Hareket Ekoloji Sekreteri)

155         Leyla Ulubatlı (Dramaturg)

156         Mahmut Anayasa (Özgür Gazete Köşe Yazarı)

157         Mehmet Ali Ballı (BKP YK)

158         Mehmet Birinci (KSP Genel Sekreteri)

159         Mehmet Harmancı

160         Mehmet Levent (Şair)

161         Dt. Mehmetali Bıyıkoğlu

162         Melek Arabacıoğlu (Özgür Gazete Muhabiri - Yenikent Muhtarı)

163         Melek Erdil (Tiyatro Sanatçısı)

164         Melihat Haksız (Sol Gençlik Üyesi)

165         Meltem Sakin (Haber Spikeri)

166         Meral Akıncı (KAYAD Başkanı)

167         Meriç Erülkü (İnşaat Mühendisi)

168         Merter Refikoğlu (Şehir Plancısı)

169         Mertkan Hamit (Ekonomist)

170         Mete Hatay (Araştırmacı Yazar)

171         Metin Anibal (Emekli Astsb. /Müzisyen)

172         Metin Atan (KAMU-SEN Genel Başkanı)

173         Mine Atlı (Avukat)

174         Mine Yücel (Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Direktör)

175         Mithat Arsu (BES YK Üyesi)

176         Muhammet Gözay (Haberatör Köşe Yazarı)

177         Muhittin Yangın (Müzisyen/ Program Yapımcısı)

178         Murat Kanatlı (YKP Genel Sekreteri)

179         Murat Obenler (Gazeteci)

180         Mustafa Akıncı

181         Mustafa Asena (Avukat)

182         Mustafa Batak (Baraka Kültür Merkezi Başkanı)

183         Mustafa Baybora (KTÖS Başkanı)

184         Vet. Hek. Mustafa Erk (Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı)

185         Mustafa Ersözlü

186         Mustafa Ipekcioglu (Ögretim Gorevlisi)

187         Prof. Dr. Mustafa İlkan (Akademisyen)

188         Mustafa K. Tel (ÖYAK YK Başkanı)

189         Mustafa Keleşzade (Kitapçı)

190         Mustafa Onurer (KSP Üyesi)

191         Dr. Mustafa Taşeli

192         Mustafa Yalınkaya (BES Başkanı)

193         Doç. Dr. Müge Beidoğlu (Akademisyen)

194         Münevver Özakalın (Fizyoterapist)

195         Münür Özdiren (BKP YK Üyesi)

196         Münür Rahvancıoğlu (BY Genel Sekreter Yardımcısı)

197         Nahide Merlen (Kitapçı)

198         Nazen Şansal (Baraka Kültür Merkezi Aktivisti)

199         Öğr. Gör. Necati Ahmet Özkan

200         Dr. Nesil Bayraktar

201         Nesip Nalcıoğlu (Öğretmen, TDP Siyasi İşler Sekreteri)

202         Neşe Başkan (Kamu Görevlisi)

203         Nevzat Özkunt (TDP Genel Başkan Yardımcısı)

204         Nezire Gürkan (Gazeteci-Yazar)

205         Nilgün Güney (Ressam)

206         Nilgün Orhon (Emekli Öğretmen)

207         Nimet Harmancı (Akademisyen)

208         Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (Avrupa Parlamentosu Milletvekili)

209         Növber Gürtay (Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri)

210         Dr. Okan Dağlı

211         Ongun Talat (CTP Milletvekili)

212         Orhan Erönen (İşletmeci)

213         Orkun Bozkurt (Yazar/Şair)

214         Osman Zorba (Siyasi Büro Üyesi)

215         Oya Gürel (Gazeteci)

216         Ömer Köse (BKP YK Üyesi)

217         Özgün Kutalmış (Ekonomist)

218         Özgür Oktay (Tiyatro Sanatçısı)

219         Peril S. Emiroğluları (Akademisyen)

220         Pınar Barut (Gazeteci)

221         Yard. Doç. Dr. Pınar Gelener Arsal

222         Rüyam Öztuna (Avukat)

223         Salih Erşangil (HakSen Başkanı)

224         Salih Hayaloğlu (BY Dış İlişkiler Sekreteri)

225         Salih Olgun Mehmet (Devrimci Komünist Birlik üyesi)

226         Salih Sarpten (Eğitim Bilimci)

227         Salih Sonüstün (BKP YK Üyesi)

228         Salih Taşkın (Turizimci)

229         Salim Piyale (İnşaat Mühendisi)

230         Sami Özuslu (Gazeteci/CTP Lefkoşa Milletvekili)

231         Savaş Bozat (BES Eski Başkanı)

232         Sedat Kılıç (Başbakanlık Eski Basın Müdürü/Müşavir)

233         Selçuk Manecioglu (Müzisyen)

234         Selda Bektaş (Gazeteci)

235         Selin Reis (Avukat)

236         Selma Eylem

237         Semen Saygun (Öğretmen)

238         Senih Çavuşoğlu

239         Serdar Kavaz (Müzisyen)

240         Serdinç Maypa (Gazeteci)

241         Serhat İncirli (Gazeteci)

242         Serkan Soyalan (BASIN-SEN Genel Sekreteri /Gazeteci)

243         Sevcan Çerkez (Heykel Sanatçısı)

244         Sevgül Uzkan (Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu)

245         Simge Çerkezoğlu (Gazeteci)

246         Sude Doğan (Tıp öğrencisi/Barış ve İnsan Hakları Aktivisti)

247         Şefik Aşçıoğulları (Avukat)

248         Şener Elcil (KTÖS Eski Genel Sekreteri)

249         Şener Levent (Gazeteci)

250         Tacan Reynar (Avukat)

251         Tahir Gökçebel

252         Tahsin Oygar (Baraka Aktivisti/ Müzisyen)

253         Tayfun Çağra (Gazeteci)

254         Tekin Birinci (CEO)

255         Tekin Söylemez (Avukat)

256         Teslime Uysal (KTOEÖS YK Üyesi)

257         Tevfik Aytekin (Otelci)

258         Tevfik Yoldaş (DAÜ BİR-SEN Eski Başkanı)

259         Timuçin Yıldırım (Gazeteci)

260         Tokay Kastanbollu (BES YK Üyesi)

261         Toykan Özdamar (BES YK Üyesi)

262         Tuğberk Korutürk (Basın Emekçisi)

263         Turgut Ergel (Gazeteci)

264         Tüge Dağaşan (Yazan)

265         Tülay Sönmez (CTP PM Üyesi/KÖ Yön. Kur. Üyesi)

266         Tümay Tuğyan (Gazeteci)

267         Ulaş Barış (Gazeteci)

268         Ulaş Erzen (Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi CTP Meclis Üyesi ve CTP PM Üyesi)

269         Ulus Arpalıklı (BES YK Üyesi)

270         Doç. Dr. Umut Bozkurt

271         Umut Ersoy (Tiyatro Emekçisi/ BY Parti Meclisi Üyesi)

272         Utku Karsu (Karikatürist)

273         Ülker Fahri (BKP YK)

274         Ülviye Uysal (Basın Çalışanı)

275         Ümit İnatçı (Ressam)

276         Ürün Solyalı (CTP Milletvekili)

277         Vedat Yıldırım (Basın Emekçisi)

278         Yağmur İzcan (Avukat)

279         Yalçın Ertugan (BY Parti Meclisi Üyesi/Bankacı)

280         Yaşar Çıldır (KSP MK Üyesi)

281         Yaşar Ersoy (Tiyatro Sanatçısı)

282         Yeşim Beyaz İlkan (Eğitimci/Sanatçı)

283         Yıldırım Tosun (BKP YK Üyesi)

284         Yıltan Taşçı (Sanatçı/Öğretmen)

285         Doç. Dr. Yonca Özdemir (Akademisyen)

286         Yusuf Nidai (Sanatçı/Turist Rehberi)

287         Yusuf Özgü Sertel (Beleşe Deniz Aktivisti)

288         Zafer Kodan (Gazeteci)

289         Zehra Cengiz (KSP MK Üyesi)

290         Zeki Ali (Şair)

291         Zeki Çeler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı)

292         Zeki Erkut (Yazar)

293         Ziya Tüzel (Girne Düşünce Derneği Başkanı)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sebze-meyve analizlerinde 1 ürün tavsiye dışı ilaç kullanımı nedeniyle imha edildi19 Eylül 2023 Salı 13:10
  • Taçoy: “Eğitimdeki sorunları ayrılarak değil, bir araya gelerek çözebiliriz”19 Eylül 2023 Salı 13:09
  • KTOEÖS, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde uyarı grevi yaptı, işte açıklama19 Eylül 2023 Salı 13:08
  • Girne'de trafik kazaları19 Eylül 2023 Salı 12:55
  • Kumyalı'da yangın çıktı19 Eylül 2023 Salı 12:54
  • Ciklos mevkiinde araç yangını19 Eylül 2023 Salı 12:54
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek19 Eylül 2023 Salı 12:52
  • Su sıkıntısı19 Eylül 2023 Salı 08:32
  • Lefkoşa’ya bağlı bazı köylerde bugün üç saat elektrik kesintisi olacak19 Eylül 2023 Salı 08:31
  • Döviz güne nasıl başladı? 19 Eylül 2023 salı19 Eylül 2023 Salı 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti