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“Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya ve Kıbrıs’taki Durum”

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“Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya ve Kıbrıs’taki Durum”
“Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya ve Kıbrıs’taki Durum” konulu konferans düzenleniyor.

Konferansta “giderek daha da kutuplaşan bir dünyada, değişen medya ve bunun demokratik süreçlerle olan ilişkisi” incelenecek.

6 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan konferans ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alacak ve saat 10:00’da başlayacak.

“Medya özgürlüğü kısıtlamalarının yapısal ve siyasi zemini ve haberi doğrulama kuralı ile etik normlara uymayan bloglar ve paylaşımlar çağında, etik davranış ve hesap verebilirliğin nasıl teşvik edileceği”, konferansın odağı olacak.

Cevap aranacak kilit sorular arasında “Gerçeğe dayalı gazeteciliğe olan güven neden azalıyor? Ne gibi faktörler ve güçler devrede? Bu nasıl aşılabilir? Kamuoyunu etkileyen güçler tarafından kontrol edilebileceği ortaya çıkan medyaya nasıl güven tesis edebiliriz?” soruları var.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgi Ofisi, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç Dışişleri Bakanlıkları ile Prio tarafından yapılan  ortak açıklamaya göre, konferansta sorular “özellikle Kıbrıs’taki gibi çatışmalı durumlarda demokratik karar alma bağlamında” incelenecek.

İlk panelde bir araya gelecek uzmanlar, tüm dünyada basın özgürlüğü önündeki mevcut yapısal ve siyasi engellerin ve demokratik karar alma süreçlerinde medyanın sorumluluğunun öneminin genel bir değerlendirmesini yapacaklar.

İkinci panelde ise, bu değerlendirmeler ışığında, “medya özgürlüğü önündeki engellerin çoğunlukla yapısal olduğu ve çoğu gazetecinin etik kurallar da dahil resmi bir gazetecilik eğitimi almadığı” görüşüyle “Kıbrıs”taki medyanın durumuna bakılacak.

Konferansın başında, organizatörler adına İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Anna Olsson ile Avrupa Parlamentosu’nun ilk Başkan Yardımcısı Maired McGuinnes karşılama  konuşmalarını yapacak.

Ardından Medya Özgürlüğü OSCE Temsilcisi Dunja Mijatovic  bir açılış konuşması yapacak.

Açılış konuşmasının ardından sunumlara geçilecek.

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