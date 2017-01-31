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Basın özgürlüğü önündeki engeller konusunda konferans düzenleniyor

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Basın özgürlüğü önündeki engeller konusunda konferans düzenleniyor
Basın özgürlüğünün önündeki engeller konusunda dünyadaki ve Kıbrıs’taki durum, 6 Şubat Pazartesi günü ara bölgede Dayanışma Evi’nde düzenlenecek iki panelden oluşan konferansla ele alınıyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen konferansta uzmanlar, “Medya Özgürlüğü Alanında Dünyadaki Trendler” konulu ilk panelde dünyada basın özgürlüğünün önündeki yapısal ve siyasi engelleri, demokratik karar alma süreçlerinde medyanın sorumluluğunu konuşacak.

İkinci panelin konu başlığı “Kıbrıs’ta Medya Özgürlüğü Önündeki Yapısal ve Siyasal Engeller” olacak. Bu oturumda, Kıbrıs’ta basın özgürlüğü, cinsiyet ve medya özgürlüğü ile alternatif medya konuları işlenecek.

6 Şubat Pazartesi günü ara bölgede Dayanışma Evi’nde yer alacak konferans için kayıtlar saat 09.00’da başlayacak. Toplantıda, Türkçe, Rumca ve İngilizce çeviri yapılacak.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgi Ofisi, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç Dışişleri Bakanlıkları ile Prio tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, konferansın başında, organizatörler adına İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Anna Olsson ile Avrupa Parlamentosu’nun ilk Başkan Yardımcısı Maired McGuinnes karşılama konuşmalarını yapacak. Ardından Medya Özgürlüğü OSCE Temsilcisi Dunja Mijatovic açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Daha sonra da hem dünya hem de Kıbrıs basını, panellerde değerlendirilecek.

10.15’te başlayacak ilk panelde “Medya Özgürlüğü Alanında Dünyadaki Trendler “ konusunda İsveç’ten Sınır Tanımayan Gazeteciler grubundan Jonathan Lundqvist, OSCE’den Andrey Richter ve Finlandiya’dan Janne Virkunen konuşacak.

Kahve arasının ardından 11.45’te başlayacak ikinci panelde “Kıbrıs’ta Medya Özgürlüğü Önündeki Yapısal ve Siyasal Engeller” irdelenecek. Bu bölümde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ile Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos “Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü” konusunda sunumlar yapacak. Aynı oturumda ayrıca MIGs Proje Koordinatörü Maria Angeli “Cinsiyet ve Medya Özgürlüğü” ve PRIO Kıbrıs Merkezi’nden Mete Hatay da “Alternatif/yeni medya” konusunda konuşacak.

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