Basın Özgürlüğü Raporu: KKTC 81, TC 149, Kıbrıs Cumhuriyeti 65’inci sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, dünyadaki 180 ülkede basın özgürlüğünün durumunu mercek altına aldığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni kamuoyuna açıkladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, ülkelerdeki basın özgürlüğü ile ilgili raporunu yayımladı. Kıbrıs’ın kuzeyi basın özgürlüğünde 81’inci sıradayken, Kıbrıs Cumhuriyeti 65, Türkiye ise listede 149’uncu sırada yer aldı. Kıbrıs’ın kuzeyi geçen yıl 76’ıncı sırada yer alırken, Türkiye ise 153’üncü sırada yer alıyordu.

Türkiye’nin artan baskısı basın özgürlüğünü olumsuz etkiliyor

RSF’nin raporundaki kktc ile ilgili ifadeler şöyle:

Türkiye’nin artan baskısı, basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü olumsuz etkiliyor. Türk hükümetini eleştiren gazetecilere karşı davalar açılıyor. Muhalif bir gazetecinin Türkiye’ye girişi engellendi ve bir diğeri de Türk politikalarını yayınladıktan sonra bir TV kanalından kovuldu. Otosansür bir gerçektir, politikacılar ve medya sahipleri arasındaki gayri resmi, yakın ve bazen mali ilişkiler, editoryal içeriğin bağımsızlığını etkilemektedir. Ciddi bir fiziksel tehdit veya saldırı olmamasına rağmen, bazı gazeteciler bazen yetkililer tarafından sözlü saldırılara veya taciz kampanyalarına maruz kaldı. Muhabirler ayrıca genellikle çevrimiçi tacizin kurbanlarıdır.

Medya, pandeminin neden olduğu ekonomik krizden etkilendi. Reklama ve sponsorluğa bağımlılıkları, editoryal içerik üzerindeki ticari etkisini artırdı – bu durum Havadis gazetesini bundan böyle yalnızca çevrimiçi erişilebilir olmaya iten bir durum. Ekonomik güvensizlik nedeniyle birçok gazeteci, özel veya kamu kurum veya kişiler için tarafsızlıklarını etkileyen PR faaliyetleri yürütmektedir.

Erdoğan aşırı yetkilerle donatıldı

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl açıkladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bu yıl 180 ülke içerisinde 149’uncu sırada yer aldı. 2021 yılında 153’üncü olan Türkiye, dört sıra öne çıktı. Endekse göre; 180 ülkenin 8’inde özgürlük durumu “iyi”, 40’ında “tatmin edici”, 62’sinde “sorunlu”, Türkiye’nin de aralarında olduğu 42 ülkede “kötü” ve 28 ülkenin ise “çok kötü”.

Endekste, Türkiye ile ilgili “Recep Tayyip Erdoğan’ın aşırı yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığı’na ve otoriterliğine, basın özgürlüğünün hiçe sayılması ve yargı sistemine müdahaleler eşlik etti. Yargı, Erdoğan’ın talebi üzerine tutuklamalar yapsa da bazı hakimler ‘aşırıya kaçan baskıya’ ses çıkarmaya başladı” denildi.

Norveç başı çekiyor

RSF‘in listesinde basın özgürlüğü sıralamasında Norveç yine başı çekti. Norveç’i Danimarka ve İsviçre izledi. Sıralamanın sonunda, 180’inci sırada ise Kuzey Kore bulunuyor. Listede Eritre 179 ve İran 178’inci sırada.