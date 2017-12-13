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"Basın Özgürlüğü Vazgeçilmezlerimiz Arasındadır"

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"Basın Özgürlüğü Vazgeçilmezlerimiz Arasındadır"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçim çalışmaları çerçevesinde Basın Sen'i ziyaret etti. TDP Başkanı Özyiğit ziyarette vurguladı:

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçim çalışmaları çerçevesinde Basın Sen'i ziyaret etti. Genel Başkan Cemal Özyiğit, sadece kamuda değil, basın alanında özel sektörde çalışanların da örgütlenmeye başladığı Basın Emekçileri Sendikası'nı (Basın Sen) ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti. 

Bir ülkedeki demokrasi anlayışının en önemli göstergelerinin başında o ülkedeki basın özgürlüğü anlayışı geldiğini, basının haber alma ve yayma özgürlüğü bulunduğu ülkelerdeki demokrasi anlayışının da gelişmiş olduğunu belirten Özyiğit, "Son günlerde yayınladığı bir karikatür gerekçe gösterilerek Afrika Gazetesine yönelik, TC Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın söylemleri ve buna paralel olarak bazı örgütlerin yaptığı linç girişimi ve susturma çalışmaları kabul edilemez. Bu durumu  protesto eder ve Afrika Gazetesi'ne dayanışma belirtiriz. Diğer yandan da, fikir ve vicdan özgürlüğü her koşulda sağlanmalıdır. Eğer yapılan bir şeyi hakaret olarak algılayanlar olursa da, bunun yolu kesinlikle linç girişiminde bulunmak değil, hukuk yoludur"  dedi.

TDP olarak her zaman herkesin düşüncesini özgürce ifade etme hakkını kullanması gerektiğini savunduklarını belirten Özyiğit, ötekileştirici, çatışmacı, kardeşlik değil düşmanlık yansıtan her türlü söylem ve harekete karşı olduklarını, söz konusu karikatürü onaylamalarının da mümkün olmadığını, ancak bu gerekçe gösterilerek  bir gazetenin hedef gösterilmesine, linç girişimi başlatılmasına da şiddetle karşı olduklarını ifade etti.

7 Ocak seçimleriyle birlikte Meclis'te ve hükümette oluşturacakları güçlü yapının basın sektörü başta olmak üzere, üreten, emek veren tüm kesimlerin haklarını korumak, geliştirmeyi görev bileceğini söyleyen Özyiğit, Kuzey Kıbrıs’ta basın özgürlüğü anlamında ciddi eksiklikler olduğunu, çalışma saatlerinden, maaş ve özlük haklarına kadar birçok sorun yaşandığını, Basın İş Yasası'nın uygulanmasında da halen ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, tüm bu sorunların katılımcı siyaset anlayışları çerçevesinde ilgili paydaşlarla beraber aşılacağını kaydetti.

         TDP olarak bir yandan Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma uğraşı verirken, diğer yandan da sivilleşme-demokratikleşme mücadelesi verdiklerini kaydeden Özyiğit, "Kendi kurumlarımızı kendimiz yönetelim, kendi kararlarımızı kendimiz alalım, kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomik bir yapıyı beraber kuralım. Kalkınma, hesap verebilme ve bu sorumluluğu taşıma cesareti ile hareket ederek, gelin bu mücadeleyi beraber vererek, ülkedeki değişim ve dönüşümü beraber gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.

-Ali Kişmir-

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de basın emekçileri olarak özellikle sol siyasi partilerden beklentileri olduğunu, TDP'nin Afrika Gazetesine özelinde yaşanan olaylara karşın düşüncesini net bir şekilde ortaya koymasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

En önemli sorun olan Kıbrıs Sorunda etnik kökene dayalı bir şekilde bakılmaması gerektiğini savunan Kişmir, TDP'nin ilahiyat koleji konusundaki duruşunu da takdir ettiklerini kaydetti.  

Basın İş Yasası'nın uygulanmadığını, sosyal haklarının yatırılmadığı emekçiler olduğunu, bazı emekçilerin uzun saatler çalıştırıldığını belirten Kişmir, bu konuda Gazeteciler Birliği ile birlikte Ombudsmandan rapor hazırlamasını talep ettiklerini kaydederek, TDP'den bu konunun takipçisi olmasını talep etti.

Devlet Kurumu olan BRTK'da 1993 yılından beri kadrolama yapılmadığını anımsatan Kişmir, yakın bir gelecekte kadroları çalışanlar emekliye ayrılınca kurumda sadece geçici çalışanların kalacağını, bunun bir devlet kurumunda olmaması gerektiğini kaydetti.

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