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Basın özgürlüğüne korona darbesi

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Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün raporuna göre dünyada 387 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde bulunuyor. 130’dan fazla gazeteci ise koronavirüsle ilgili haberleri nedeniyle tutuklandı.
Basın özgürlüğüne korona darbesi

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün (RSF) 2020 yılı basın özgürlüğü bilançosunu yansıtan raporuna göre 1 Aralık itibarıyla dünya çapında 387 medya mensubu mesleği nedeniyle cezaevinde. Rapora göre hapisteki gazetecilerin yüzde 61’i toplam beş ülkede bulunuyor: Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Vietnam ve Suriye. Raporda hapisteki gazetecilerin yanı sıra 54 gazetecinin kaçırıldığı ve dördünün kayıp olduğuna işaret edildi.

RSF verilerine göre Türkiye’de ise 1 Aralık itibarıyla 13 gazeteci mesleklerinden dolayı cezaevinde bulunuyor. Raporda mesleği dışındaki gerekçelerle tutuklanan ya da tutuklanma gerekçesi net olmayan vakalar rakamlara yansıtılmıyor. Türkiye, RSF’in 180 ülkenin yer aldığı basın özgürlüğü listesinde 154’üncü sırada bulunuyor.

RSF raporuna göre dünya çapında 130’u aşkın gazeteci ise koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle keyfi bir şekilde tutuklandı. Raporda bu gazetecilerden en az 14’ünün şu an hala cezaevinde bulunduğuna dikkat çekilerek “Tüm dünyada hükümetler korona krizi ve sonuçlarıyla ilgili bağımsız haberciliği baskı altına almaya çalışıyor” ifadesine yer verildi.

RSF, Ukrayna’da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında düzenlenen protesto gösterileri sırasında 370'ten fazla gazetecinin kısa süreli olarak tutuklandığına da dikkat çekti.

Rapora göre Çin’de 117, Suudi Arabistan’da 34, Mısır’da 30, Vietnam’da 28 ve Suriye’de 27 medya mensubu hapiste.

Dünya çapında hapisteki kadın gazetecilerin sayısı 42 olarak açıklanırken, kadın gazetecilerin toplam tutuklu gazetecilere oranında geçen yıla göre yüzde 35’lik artış kaydedildi.

1 Aralık itibarıyla tutuklu beş gazetecinin ise idam cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Bu kişilerden İranlı blog yazarı Ruhullah Zem’in cezası 12 Aralık’ta infaz edilirken diğer idam tehdidi altındaki gazetecilerin Yemen’deki asilerin elinde bulunduğu belirtiliyor.

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