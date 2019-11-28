Basın-Sen, 10 yaşında hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu ile ilgili video konusunda basını uyardı

Basın-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Henüz 10 yaşında hayatını kaybeden evladımız Atlas Rüstemoğlu’nun acısı içimizi parçalarken, bırakınız gazeteciliği, insanlığa sığmayacak bir şekilde küçük çocuğumuzun hayatını kaybetmeden önce çektiği videonun bazı medya kuruluşları tarafından paylaşması kabul edilemezdir.

İzleyen her insanın ruhsal dengesini bozan bu görüntüleri hayatını kaybeden çocuğumuzun ailesinin gördüğündeki ruh halini düşünemiyoruz bile!

İnsanlık adına bu görüntüleri yayınlayan medya kuruluşlarından paylaşımlarını kaldırmalarını talep ediyoruz.

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir