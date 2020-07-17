BASIN-SEN: 48 saat geçmeden ifade özgürlüğü kısıtlanma virüsü yayılmaya başladı

İşte açıklama;

Bilişim Suçları Yasası resmi gazetede yayınlanmasının üzerinden 48 saat geçmeden bir eğitim görevlisinden sosyal medya paylaşımı yüzünden, bir gazetenin de yaptığı haberden dolayı bu yasa çerçevesinde şikayetçi olunması, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına dönük bu virüsün, Covid-19’dan daha hızlı bir bulaşa sahip olacağını bizlere göstermiştir.



Tüm uyarılarımıza ve tepkilerimize rağmen bu adımı atmaktan çekinmeyen tüm kesimler, bu baskıcı salgından sorumludurlar. Kimse kendini aklamaya veya temennilerle işin içinden sıyrılmaya çalışmasın. Bu konuda bize destek veren örgütler ve siyasi partilerle yaratılan bu anti demokratik duruma karşı tüm gücümüzle savaş vereceğiz. Tarih bu süreçte kimin hangi tarafta olduğunu her zaman yazacaktır.



Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu(a)

Başkan

Ali Kişmir